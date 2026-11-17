La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), con la colaboración del fotoperiodista Gervasio Sánchez, han celebrado un homenaje en memoria de Julio Fuentes. - APM

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), con la colaboración del fotoperiodista Gervasio Sánchez, han celebrado un homenaje en memoria de Julio Fuentes, reportero de 'El Mundo' asesinado cuando cubría la guerra de Afganistán, hace ahora 25 años.

"Sigue siendo un referente para el tipo de periodismo que hacía y que se hace. Por eso me alegra hoy ver aquí también a personas más jóvenes, que es imposible que le hayan conocido, pero que pueden seguir aprendiendo mucho de él", ha asegurado la presidenta de la FAPE, Carmen del Riego.

Además, la presidenta de la APM, María Rey, ha expresado que el encuentro no es "sólo para recordarle, sino para reivindicar un tipo de periodismo de calidad, comprometido con contar la verdad y el trascendental papel de los reporteros y los corresponsales".

"Julio, como tantos grandes reporteros de guerra que seguimos teniendo -a pesar de las dificultades, porque hoy en día sí que tiene mérito mantenerse en esa posición-, son personas comprometidas, no sólo con contar una situación geopolítica, sino con contar la historia de la vida y la muerte de la gente que está padeciendo una guerra", ha señalado.

Para el director de 'El Mundo', Joaquín Manso, el periódico "no habría ocupado la posición que ocupa en la sociedad española si no fuese por la cobertura intrépida y singular de determinados conflictos armados".

"Este es el periodismo por el que merece la pena la asunción del riesgo, es decir, el periodismo que moviliza a la opinión pública, porque no se limita a contar, sino que muestra que no se conforma con ser notario de la actualidad y contar con frialdad administrativa el qué, quién, cómo y cuándo, sino que toma un partido comprometido en la denuncia de los abusos y a favor de las víctimas de las injusticias", ha expresado.

GRAN AVENTURERO Y NARRADOR

Por su parte, la periodista freelance y corresponsal Mónica García Prieto ha afirmado que "era un gran aventurero, era un gran narrador". "Le encantaba vivir, le encantaba viajar para comprender mejor los contextos, los procesos. Trabajar con él implicaba un curso acelerado de reporterismo de guerra", ha señalado.

Asimismo, ha reconocido que se enfadó "mucho" con el oficio "cuando mataron a Julio". "Tengo que confesar que me sentí muy defraudada. Tengo una gran pasión por mi profesión como periodista y como reportera de guerra y pensé que me había fallado al matar lo que más quería. Lo que hice fue dedicarme a esto con más fuerza. Tenía menos que perder y muchísimo que aprender", ha relatado.

Gervasio Sánchez ha recordado también a otros compañeros fallecidos mientras cubrían conflictos bélicos. "Desde hace décadas, nuestra lista de compañeros muertos se ha ido ampliando. La muerte, de la que tantas veces hemos hablado en directo, nos lleva persiguiendo sin tapujos hace años", ha indicado.

"Nosotros, que tantas veces hemos sobrevivido en silencio a las brutales consecuencias de la guerra, que sólo hemos buscado la verdad en conflictos olvidados y lejanos, hemos llegado a la conclusión de que la única verdad en una guerra son las víctimas civiles. Estamos muy heridos y nuestro interior no puede soportar tantas muertes de queridos compañeros como Julio, que esta semana conmemoramos", ha recalcado.

Rosa María Calaf, reportera y corresponsal de RTVE durante cinco décadas, ha dicho que a ella no le gustaba que el recuerdo de Julio Fuentes quedara atrapado "en ese momento oscuro y doloroso" porque le gusta "rememorar a determinadas personas, pero no como murieron, sino como vivieron".

"En el caso de Julio es doblemente evidente que vivió como quiso. Y yo quiero recordarle con el entusiasmo y la valentía que tenía". Y añadió: "Es mas fácil recordar a un periodista muerto que protegerle en vida. Si no estamos sobre el terreno, lo que se cuenta son versiones. Es la única manera de explicar lo que está sucediendo", ha asegurado Calaf.