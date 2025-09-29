La FAPE condena el "señalamiento" sufrido por la periodista Cristina Fallarás

Archivo - La escritora y periodista Cristina Fallarás durante una cena de gala con motivo de la celebración del Día de la Mujer, en la Residencia de Francia en Madrid, a 10 de marzo de 2025, en Madrid (España). A propósito del Día de la Mujer y siendo la - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ante la petición de amparo por parte de Cristina Fallarás Sánchez, periodista de 'Público', ha condenado el "señalamiento que sufre en las redes sociales en las que está recibiendo insultos y amenazas, alentadas por un partido político como Vox".

Según ha informado en un comunicado la organización, "este acoso" denunciado por Fallarás "atenta contra la libertad de expresión que la periodista ha ejercido como profesional y que no cabe ese proceder en una sociedad democrática".

En este contexto, la FAPE ha puesto de relieve que el periodismo consiste en "garantizar con honestidad el derecho ciudadano a recibir una información veraz y no entrar en activismo político de cualquier tipo".

Por ello, la FAPE reprueba "los hostigamientos y acosos que no hacen otra cosa que mellar en la profesión" y pide a los compañeros que "eviten en lo posible entrar en la dinámica de provocación que pretenden quienes no ejercen el periodismo y buscan el enfrentamiento".