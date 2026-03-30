FAPE entrega a Soledad Gallego-Díaz su primer premio 'Aurelio Martín' por su "compromiso con la liberdad de expresión"

Archivo - La periodista, Soledad Gallego-Díaz, en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista madrileña, Soledad Gallego-Díaz, recibirá el 8 de abril el I Premio de Ética Periodística 'Aurelio Marín' que otorga la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE). Con este galardón, se reconcoe "su extraordinaria trayectoria y su firme compromiso con la defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo".

La ceremonia de entrega tendrá lugar en la sede del Colegio de Registradores de la Propiedad y estará presidida por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados. Además, contará con la participación de la decana del Colegio de Registradores, Rosario Jiménez, y del presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.

El galardón, diseñado y donado por la Real Fábrica de Cristales de la Granja para esta primera edición, representa la ética periodística y la defensa de los valores democráticos.

TRAYECTORIA

Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) ha estado ligada al diario 'El País' desde su fundación en 1976, donde ha desarrollado toda su carrera como cronista política y parlamentaria. Ha sido corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires y subdirectora y adjunta al director con Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio. En 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de dirección del diario, cargo que desempeñó hasta 2020. Actualmente es columnista del diario y colabora en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER.

Estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.

Ha recibido diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.