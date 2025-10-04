La FAPE exige la liberación de los periodistas de la flotilla detenidos por Israel

Imagen de archivo de un buque de la flotilla a Gaza en un puerto de Túnez. - Hasan Mrad/ZUMA Press Wire/dpa

La organización pide a autoridades internacionales y españolas que obliguen a Israel a respetar "la labor informativa" MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado este sábado la detención de más de una veintena de periodistas, entre ellos dos españoles, que cubrían la información a bordo de la Global Sumud Flotilla que fue interceptada por Israel el pasado miércoles cuando iban destino a Gaza.

La organización se ha sumado a las protestas de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y ha pedido su liberación inmediata de los periodistas, al considerar que se trata de una "detención ilegal" que supone "una grave violación del derecho a informar y a ser informado".

En concreto, la FAPE se ha referido al periodista Néstor Prieto, de Descifrando la Guerra y colaborador de Público, y Carlos de Barrón, de El País; así como profesionales de medios internacionales como Al Jazeera, la emisora pública italiana RAI, el diario francés L'Humanité y la televisión pública turca TRTRT.

"Desde la noche del 1 de octubre, cuando la organización de la Flotilla denunció que las embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua y sus comunicaciones quedaron bajo control de las fuerzas israelíes, las redacciones no han vuelto a tener noticias de sus periodistas", ha condenado la federación.

Ha reivindicado además la voluntad de seguir informando de los periodistas a bordo de la flotilla, poniendo como ejemplo al periodista de El País Carlos de Barrón, que estuvo enviando fotos y vídeos hasta las 5.00 o 6.00 horas de la madrugada del 2 de octubre, y que mantuvo su móvil hasta el último momento antes de arrojarlo al mar, según lo previsto por la organización para evitar confiscaciones.

Por su parte, la FAPE ha recordado que Descifrando la Guerra compartió un vídeo grabado por el periodista Néstor Prieto antes de zarpar, ante el riesgo de interceptación. "Néstor estaba entre los seis primeros barcos, en el Adara. Les interceptaron a 70 millas de la costa de Gaza, en aguas internacionales. La última información la compartía a través de su cuenta de X", explicó el medio a RSF.

TRASLADO A PRISIÓN EN ISRAEL

Según las últimas informaciones, los más de 470 tripulantes de la Global Sumud Flotilla, incluidos los periodistas, han sido trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, al sur de Israel, donde han comenzado a comparecer ante las autoridades israelíes.

La FAPE, tanto de manera directa como a través de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), ha denunciado la actitud del Gobierno israelí de "impedir" la presencia de periodistas extranjeros en Gaza y "la muerte" de más de 210 profesionales palestinos en la Franja. La organización ha advertido de que estas detenciones refuerzan el "apagón mediático" con el que Israel pretende encubrir sus actuaciones contra la población gazatí.

Con todo, la federación ha urgido a las autoridades españolas e internacionales a interceder de forma eficaz ante el Gobierno israelí para que respete "la labor informativa", garantice la protección de los periodistas y asegure su seguridad conforme al derecho internacional.

Asimismo, la FAPE ha reclamado que se apliquen "todos los resortes" posibles para poner fin "a la masacre" en la Franja de Ganza.