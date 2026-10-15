La FAPE pide una campaña electoral basada "en hechos y respeto", y llama a los periodistas a "extremar el rigor"

Archivo - Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha pedido este jueves que la campaña electoral de las próximas elecciones del 29 de noviembre se base "en hechos y respeto", y llama a los periodistas a "extremar el rigor" frente a la desinformación.

Así lo ha defendido la organización en un comunicado, en el que considera "imprescindible" que el debate político discurra "por cauces de respeto, honestidad y responsabilidad, sin que el insulto o la descalificación personal sustituyan al argumento y a las propuestas".

En este sentido, la FAPE ha solicitado a los distintos partidos políticos que faciliten el trabajo de los periodistas "sin vetos ni censuras, condición indispensable para que puedan cumplir su función de garantes del derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz".

Por otro lado, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "garantice la protección de los periodistas en el ejercicio de su trabajo, ante el aumento de agresiones registrado en los últimos meses".

Respecto a los profesionales de la información, la FAPE les insta a abordar la cobertura electoral "con independencia, rigor, pluralismo y veracidad, respetando el código ético y deontológico de la profesión".

"Es imprescindible que, en el contexto actual, separen con claridad la información de la opinión y el periodismo del activismo partidista, evitando que los medios se conviertan en altavoces de la confrontación, y que ejerzan un periodismo crítico pero riguroso, que anteponga la verificación a la inmediatez y el análisis a la descalificación", ha defendido.

En relación con los medios de comunicación públicos, la FAPE ha defendido que "han de garantizar un tratamiento plural y proporcionado de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, conforme al mandato de servicio público que les es propio y al marco establecido para los periodos electorales".

A los profesionales que desempeñan su labor en estos medios, la FAPE les pide que "extremen su independencia editorial frente a los gobiernos, administraciones y partidos, para evitar ser utilizados como instrumentos propagandísticos".

Asimismo, solicita a los directivos de las cadenas y emisoras públicas y a los consejos de informativos que "impulsen mecanismos internos de control de calidad, dotando a sus profesionales de autonomía real para ejercer un periodismo riguroso y no condicionado".

Por último, la FAPE pide que la crítica se ejerza con datos y argumentos, poniendo a la ciudadanía en el centro, e insta a los ciudadanos a contrastar la información antes de compartirla.