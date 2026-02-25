Febrero se despide con temperaturas altas para la época, con hasta 25ºC en Mediterráneo, calima y lluvias en noroeste

Archivo - Una mujer toma el sol en el paseo marítimo de la playa del Bogatell, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad será la nota predominante de los próximos días, con temperaturas que bajarán pero que, en general van a continuar altas para la época del año, entre 5 y 10 grados (ºC) y valores más propios del mes de abril, especialmente en el caso de las diurnas, con cielos poco nubosos, calima y bancos de niebla, según el pronóstico del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En este contexto, las lluvias quedarán acotadas a puntos de Galicia y comunidades cantábricas. Sin embargo, Del Campo no descarta que las precipitaciones se extiendan a otras zonas de la mitad norte durante el fin de semana y que también lleguen a puntos del área mediterránea.

De este modo, un frente dejará este miércoles lluvias en el oeste de Galicia y cielos nubosos en el tercio occidental peninsular. A su vez, también se registrarán bancos de niebla matinales en la costa mediterránea y en Baleares, y la presencia de polvo en suspensión que dará lugar a calima.

En lo que respecta a las temperaturas, Del Campo ha especificado que éstas serán ligeramente más bajas que en días anteriores. Aún así, seguirán superando los 25ºC en el Cantábrico y puntos del Mediterráneo.

El jueves será una jornada de tiempo estable, con numerosas brumas y bancos de niebla tanto en el interior como en zonas costeras del Mediterráneo y en Baleares. No se esperan lluvias pero la calima se mantendrá en el oeste peninsular.

Durante este día, las temperaturas subirán en esa zona del oeste de la Península y bajarán en el Cantábrico. En líneas generales, serán nuevamente más cálidas de lo normal para la época del año, con máximas entre 5 y 10ºC por encima de los valores normales de la época y más propias de abril en la mayor parte del territorio.

Del Campo ha avanzado algunos cambios para el viernes, día en el que un frente alcanzará el noroeste peninsular y dejará lluvias en Galicia, Asturias y Cantabrica, sin descartar "cuatro gotas" en zonas próximas. A su vez, seguirán formándose bancos de niebla en zonas del interior, de la costa mediterránea y de Baleares.

De forma paralela, seguirá el descenso notable de las temperaturas en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Mientras tanto, se rondarán los 18 a 20ºC de máxima en buena parte del centro y este peninsular y se llegará a 25ºC en puntos del Mediterráneo.

El sábado, febrero se despedirá con lluvias en las comunidades cantábricas y el Alto Ebro que podrían extenderse a otros puntos de Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón. A su vez, el portavoz de AEMET ha indicado que también podría llover débilmente en el sur de la provincia de Valencia y al norte de la de Alicante. En cuanto a las temperaturas, el pronóstico recoge un descenso notable de los valores en la mitad norte y zonas del este.

MARZO LLEGA CON LLUVIAS Y TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA ÉPOCA

La incertidumbre en el pronóstico aumenta notablemente con respecto al domingo, cuando empieza el mes de marzo. En este sentido, Del Campo ha apuntado hay mayor probabilidad de lluvias en puntos del área mediterránea sur de Andalucía y las ciudades de Ceuta y Melilla, precipitaciones que, en general, serán poco abundantes. Sin embargo, no se puede descartar que también llueva de forma débil en amplias zonas de la Península.

Además, bajarán las temperaturas por el sur pero subirán en el norte. En este sentido, Del Campo ha puntualizado que habrá heladas débiles en zonas del interior de la mitad norte durante los dos días y que las máximas serán una vez más altas para la época, aunque menos que en días anteriores, mientras que las mínimas llegarán a valores en líneas generales normales para estas fechas.

La próxima semana podría comenzar con un incremento de la inestabilidad atmosférica, según el portavoz de AEMET. De esta manera, habrá cielos nubosos y lluvias en el oeste y centro de la Península, así como en puntos del Mediterráneo. Así, las mínimas subirán y desaparecerán las heladas.

FIN A LA CALIMA EN CANARIAS Y NORMALIZACIÓN DE LAS TEMPERATURAS

Respecto a Canarias, Del Campo ha avanzado que este mismo miércoles comenzará a soplar viento del norte en el archipiélago que limpiará el cielo del polvo de suspensión que se ha registrado en los días anteriores. Estas rachas provocarán un descenso térmico acusado y las temperaturas se normalizarán después de días también con valores muy altos para la época del año.

Este descenso térmico continuará el jueves con rachas muy fuertes de viento procedente del norte. Además, habrá lluvias precisamente en el norte de las islas, que este día serán persistentes. Más allá de ello, el viernes habrá un ascenso de las temperaturas, que volverán a bajar durante el fin de semana. En estos dos días habrá nubes y lluvias en el norte de las islas más montañosas.