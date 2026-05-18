La Federación Estatal LGTBI+ y Sanidad de CCOO firman un convenio para erradicar la LGTBIfobia en centros sanitarios

Los representantes de la FELGTBI+ y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. - FELGTBI+

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) han firmado un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en la erradicación de la LGTBIfobia en los sectores sanitarios públicos y privados y en los sociosanitarios privados, con acciones previstas que se dirigirán tanto a usuarios como al personal profesional.

En el acuerdo, ambas organizaciones se comprometen a intercambiar conocimiento e información, elaborar campañas de sensibilización en diversidad sexual, de género, familiar y corporal y colaborar en la realización de estudios, jornadas, actividades formativas y otros eventos.

La presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha advertido este lunes de que las personas LGTBI+ siguen "sufriendo acoso, discriminación y violencia en los espacios sanitarios y sociosanitarios, que deberían ser entornos seguros", al tiempo que ha explicado que, según el informe Estado del Odio 2025 de la federación, una de cada 20 situaciones de acoso o discriminación sufridas por personas LGTBI+ en el último año se produjeron en el ámbito sanitario y una de cada diez en el espacio de trabajo.

"Muchas de estas situaciones se producen por el desconocimiento de nuestras realidades, así que trabajaremos conjuntamente para visibilizar nuestras identidades y sus idiosincrasias con el objetivo de capacitar al personal profesional del ámbito sanitario y, entre todas, construir una atención sanitaria inclusiva, respetuosa con la diversidad y libre de toda discriminación", ha afirmado Iglesias.

Iglesias ha subrayado además la importancia del acuerdo "en un contexto en el que los discursos de odio ultraconservadores atacan y cuestionan los derechos sociales y la dignidad de las personas LGTBI+".

Por su parte, el responsable de Políticas LGTBIQA+ de la FSS-CCOO, Raúl García, ha señalado que las primeras acciones conjuntas ya están en marcha, con participación en mesas sobre realidades del colectivo dentro de los encuentros anuales LGTBIQA+ del sindicato, "facilitando la sensibilización al activo sindical y a profesionales de los ámbitos de la salud y los cuidados desde el necesario testimonio en primera persona", como ha explicado.

García ha explicado que la intención del acuerdo es reforzar la protección contra el acoso y la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales y diversidad familiar, además de la sensibilización de la parte profesional.

"En este último punto, incido en que los currículos formativos de las formaciones regladas sanitarias y sociosanitarias universitarias y de formación profesional siguen sin tener contenidos específicos y que la formación continuada carece de suficiente oferta o es muy básica para paliar esos vacíos que luego repercuten en el trato y la atención a las personas del colectivo en materia de salud y cuidados. Una cuestión que también debemos de trabajar en conjunto", ha añadido el responsable de la FSS-CCOO.