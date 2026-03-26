La Federación Plataforma Trans convoca mañana una manifestación en Madrid frente a "la violencia y el odio"

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación para denunciar los ataques a la comunidad trans a nivel internacional, desde la Plaza Pedro Zerolo hasta la Plaza de Callao, a 29 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha convocado a la ciudadanía a participar este sábado 28 de marzo en una manifestación en Madrid para hacer frente a "la violencia y el odio" contra las personas trans.

Según ha informado la Plataforma Trans, la movilización partirá a las 18:00 horas desde la Plaza de Pedro Zerolo, en el marco del Día de la Visibilidad Trans, que se celebra el martes 31 de marzo.

En este sentido, ha advertido de que esta convocatoria se produce "en un momento especialmente alarmante", marcado por el "brutal ataque" sufrido de Bianca Lizbeth, mujer trans y Miss Zamora, quien fue víctima de una agresión en La Bañeza (León) a manos de un grupo de diez personas.

"La violencia ejercida fue extrema, Bianca recibió una paliza que casi le cuesta la vida, con heridas de tal gravedad que estuvo a punto de perder un ojo. Este ataque, de carácter tránsfobo, ha generado una profunda conmoción y evidencia el incremento de los discursos y actos de odio hacia las personas trans", ha subrayado la Plataforma.

Asimismo, ha denunciado que este tipo de agresiones "no son hechos aislados, sino la consecuencia directa del aumento de los discursos de odio hacía las personas trans en redes sociales y de las voces de políticos de la derecha y ultraderecha que señalan a las personas LGTBIQA+ como un peligro y amenazan con recortar derechos".

En esta línea, la presidenta de la entidad, Mar Cambrollé, ha pedido romper el silencio ante la violencia que sufre el colectivo: "No podemos permanecer en silencio ante la violencia que estamos sufriendo. La brutal agresión a Bianca es el reflejo de un odio que se está legitimando desde determinados discursos. Este sábado salimos a las calles para decir basta, para defender nuestras vidas, nuestra dignidad y nuestros derechos", ha asegurado.

Cambrollé ha comparado lo sucedido con el asesinato de Samuel Luiz en julio de 2021, cuando un joven fue golpeado mortalmente por un grupo de agresores al grito de insultos homófobos. A su juicio, el caso de Bianca podría haber tenido un desenlace igualmente "fatal".

De la misma manera, también ha subrayado la importancia de la movilización social. "La visibilidad no es solo una celebración, es una herramienta de supervivencia. Necesitamos que la sociedad en su conjunto se posicione frente al odio y apoye de manera activa a las personas trans", ha apuntado.