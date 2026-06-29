Feijóo dice que no ve RTVE y que "ya no cumple la ley": "No me parece de recibo tener una TV del régimen"

El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, interviene durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Congreso, en un contexto de crecimiento electoral del PPC y - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que no ve RTVE porque mantiene sus "constantes vitales ordenadas" y es un "paciente ordenado y consciente". "No me parece de recibo tener una televisión del régimen", ha afirmado.

"No lo digo muy satisfecho, pero es que esto es lo que está ocurriendo", ha manifestado el presidente del PP en una entrevista e 'esRadio', que ha recogido Europa Press.

Según ha asegurado Feijóo, RTVE "ya no cumple la ley", no es una televisión de servicio público, "hay productoras que están forrando", están dejando a los profesionales de TVE "fuera de los circuitos de los programas".

"Hace unos share cuando no funciona... y es que el otro día llega un apagón en televisión y es un share del 18, el 19, durante el apagón. Lo que me sorprende es cómo el resto de televisiones siguen midiéndose por ese sistema", ha planteado, para después añadir que no tiene tiempo para ver mucha televisión y menos para RTVE.