FELGTBI+ celebra la penalización de las prácticas de conversión en España y exige a Europa que las declare "eurocrimen"

FELGTBI+ celebra ante el Congreso la penalización de las prácticas de conversión en España - FELGTB+

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de LGTBI+ (FELGTBI+) ha celebrado la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito las prácticas de conversión LGTBI+ y ha exigido a Europa que las declare "eurocrimen". En concreto, la votación ha contado con 178 votos a favor (PSOE y socios), 32 en contra (Vox) y 138 abstenciones (PP).

"Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión. Esperamos recoger sus frutos en forma de erradicación definitiva de unas prácticas que atentan contra la libertad de un colectivo históricamente agredido y perseguido únicamente por ser y existir fuera de la normatividad", ha señalado la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias.

Iglesias ha destacado que "esta ley supone un paso más en la protección de la dignidad y la integridad de las personas LGTBI+". He hecho, ha advertido de que "una sociedad que presume de abanderar la igualdad y la diversidad no puede mirar hacia otro lado", mientras existan "intentos" de silenciar al colectivo.

"Una verdadera democracia defiende la pluralidad y la diversidad como valores que la enriquecen y persigue y sanciona como debe a quienes atacan los derechos humanos", ha recalcado.

De la misma manera, la Federación ha recordado que las "pseudoterapias de conversión" son "prácticas que intentan cambiar, reprimir o eliminar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona".

La FELGTBI+, junto a otra decena de organizaciones internacionales, recabó más de un millón de firmas para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea, con el objetivo de instar a la Comisión Europea a prohibir estas prácticas en todos los Estados miembros. La propuesta logró apoyo en 11 países. Sin embargo, la Comisión Europea rechazó impulsar una ley vinculante y anunció una recomendación para 2027.

En España, la ley ya prohibía expresamente las terapias de conversión, pero hasta ahora, se castigaban con sanciones administrativas. "Esta reforma del Código Penal es fundamental porque muchas organizaciones que impulsan estas prácticas cuentan con el apoyo financiero de fundaciones privadas, redes internacionales integristas o estructuras eclesiales. Se ha visto que abonaban la multa y continuaban con su actividad pero con la nueva ley confiamos en que ninguna forma de tortura disfrazada de terapia vuelva a quedar impune", declara Iglesias.

Si bien, ha afirmado que, pese "a los avances legales", la sociedad está "lejos de alcanzar la igualdad real". Así, ha llamado a "seguir trabajando para eliminar el odio y la LGTBIfobia en cualquiera de sus vertientes, tanto en forma de pseudoterapias de conversión, como a través de los discursos de odio, una forma de odio organizado que se traduce en acoso, discriminación y agresiones a diario".

"Desde la Federación, seguiremos trabajando, a partir de la Iniciativa Ciudadana Europea impulsada por ACT, y por nuestra propia organización, para exigir a la UE que escuche a las más de un millón de firmas recopiladas y que declare eurocrímenes esta forma de tortura, para que se prohíban en todos los Estados miembros a través de una legislación vinculante, más allá de simples recomendaciones", declara", ha concluido.