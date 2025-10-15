Feministas temen una posible rebaja de la protección al aborto con la propuesta del Gobierno: "Es un brindis al sol"

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha expresado su preocupación ante la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para blindar el aborto, que considera "un brindis al sol".

"En estos momentos, la propuesta es un brindis al sol. Y nos preocupan las alertas de los juristas en el sentido de que puede suponer la eliminación del blindaje al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que hoy otorgan las sentencias del Tribunal Constitucional de 2023 y 2024. Con la propuesta del Gobierno para el blindaje del aborto en la Constitución a través de su artículo 43, la protección a ese derecho podría ser menor", han avisado.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes iniciar el trámite para blindar el aborto en la Carta Magna. Para ello, ha propuesto incluir un nuevo apartado al artículo 43 (derecho a la salud), que quedaría así: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

En esta misma línea, la organización de mujeres ha indicado que el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo "no puede estar en permanente cuestionamiento". Además, a su juicio, "la derecha no puede buscar subterfugios para tratar de crear un clima de hostilidad para las mujeres que ejercen un derecho reconocido por las leyes".