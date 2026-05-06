La FEMP colabora con los obispos para lograr la "máxima implicación" de los ayuntamientos en la visita del Papa a España

Reunión entre la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. - FEMP

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) colaborará con la visita del Papa León XIV a España difundiendo información para conseguir la "máxima implicación" de las entidades locales, ante la petición por parte de la Conferencia Episcopal Española y la organización del viaje apostólico, según ha informado la FEMP este miércoles en un comunicado.

Así lo han acordado en sendas reuniones entre la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello; entre el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el vicepresidente de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal.

En concreto, la federación se ha comprometido a solicitar la colaboración de todas las entidades locales a la hora de publicitarla en sus espacios públicos, como marquesinas o lugares destinados a tal efecto.

Por otra parte, y aunque, según la FEMP, muchas entidades locales ya han ido ofreciendo espacios habilitados para ello, solicitará "apoyo logístico para las pernoctaciones de los peregrinos, fundamentalmente polideportivos e infraestructuras similares, a los ayuntamientos limítrofes a los principales núcleos de población donde se desarrollarán los actos más multitudinarios, como serán Madrid, Barcelona, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna".