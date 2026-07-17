La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, este domingo en La 1, Teledeporte, La 2Cat, RNE y RTVE Play

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Austria, en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Austria, que correspond - Carlos Lujan / Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La final del Mundial 2026 que disputan España y Argentina podrá seguirse este domingo 19 de julio en directo en La 1, Teledeporte, La 2Cat, RNE y RTVE Play, y a través de La 1 UHD.

El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Nueva York), a las 21.00 horas en TVE, con narración de Juan Carlos Rivero, comentarios de Vero Boquete y Mario Suárez, y con Roi Groba a pie de campo, según ha informado la Corporación pública.

En el caso de RNE, serán las voces de Antonio Muelas y Luis Castro las que cuenten todo lo que suceda sobre el terreno de juego.

El domingo, además de la gran final, los telespectadores podrán disfrutar del espectáculo musical que ha preparado la FIFA con artistas internacionales de la talla de Shakira, Chris Martin, Justin Bieber, Madonna, Robbie Williams o Laura Pausini.

RTVE ha preparado una programación dedicada al evento que comenzará a las 12.00 con 'DCorazón', presentado por Anne Igartiburu y Javi de Hoyos. Apartir de las 17.55 horas, estrenará 'Ojalá la segunda', conducido por Felipe del Campo y dirigido por Nacho Mostazo

El testigo lo recogerán, a las 19.30 horas, Lara Gandarillas y Marcos López en 'NY: la finalísima', con la información y los protagonistas en las minutos previos a de una cita histórica. Tras el encuentro, la fiesta seguirá hasta la madrugada en La 1.

Radio Nacional contará con una edición especial de 'Tablero Deportivo', que se realizará, en parte, desde la sede de la gran final, con la directora de RNE Deportes, Silvia Barba, y la copresentadora Silvia Verde en el estadio de Nueva Jersey.

Les acompañarán Miguel Ángel Méndez y Juan Manuel Noya desde los estudios de Prado del Rey, en Madrid. El programa especial comenzará a las 18.00 horas y acabará a las 2.00 de la madrugada, tras la celebración y todas las reacciones.