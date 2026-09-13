Fiscalía "urge" a adoptar medidas y sanciones ante el aumento de la siniestralidad de los patinetes

Accidente de patinete eléctrico - EMERGENCIAS MADRID

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado "urge" a adoptar "todo tipo de medidas" ante el aumento de la siniestralidad en la que se han visto implicados los vehículos de movilidad personal (VMP) entre los que se incluyen los patinetes.

Así se recoge en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025 en la que se habla de medidas no solo de "vigilancia, disciplina y sanción", sino también "preventivas y educativas". Los fiscales han argumentado la necesidad de estas medidaS en la vulnerabilidad de los usuarios de los VMP frente al resto de vehículos motorizados, pero ha recordado que estos son también "vulnerantes frente a otros colectivos como los peatones". Según el ministerio fiscal, se han incoado diversos procedimientos penales y formulado acusaciones contra estos usuarios por delitos de resultado imprudente en algunos casos con fallecidos o lesionados de gravedad.

A ello se une el "elevado volumen" de denuncias administrativas formuladas contra los usuarios de estos VMP en algunas ciudades, las más numerosas por su circulación por la acera, seguidas de la sobreo cupación del vehículo por dos o más personas, utilización de disposi tivos de telefonía móvil mientras se conduce o uso de cascos o auriculares.

Los fiscales han puesto además de manifiesto la dificultad existente en algunos territorios para obtener informes periciales fiables sobre la catalogación de algunos de estos vehículos, cuando existen indicios de encontrarse "no con VMP, sino ante auténticos ciclomotores o, incluso, motocicletas".

MÁS EXPEDIENTES POR CONSUMO DE DROGAS EN CONDUCTORES

También reclaman los fiscales "políticas preventivas y educativas, además de sancionadoras" ante el "progresivo y alarmante" aumento de los expedientes por consumo de droga entre los conductores detectado desde 2023 y que relacionan una "posible traslación" del consumo de alcohol a otras sustancias. En 2025 se tramitaron 60.492 expedientes administrativos por drogas.

Fiscalía admite, también, la relación entre este incremento de denuncias y los controles de detección de drogas que en 2025 alcanzaron la cifra de 144.900, 22.000 pruebas más que el año anterior (+18%). En lo que si se ha apreciado un descenso del 25% es en el número de expedientes por la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas.

Respecto al exceso de velocidad, se aprecia una bajada tanto la cifra de acusaciones como de condenas, con ligeros descensos porcentuales del 5% y 2%, respectivamente, en relación con el año anterior, aunque el volumen de condenas alcanza la segunda cifra mayor de toda la serie histórica.