Un frente dejará lluvia el jueves y viernes en la vertiente atlántica, con 8ºC en interior peninsular, según Eltiempo.es

Archivo - Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) este viernes, en el episodio de alerta naranja por lluvias. - EUROPA PRESS TV - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un frente frío dejará precipitaciones este jueves y viernes, especialmente en la vertiente atlántica, con nieve en los sistemas montañosos a partir de los 900 metros (m), según la predicción de Eltiempo.es. La inestabilidad continuará durante el fin de semana, con lluvias en casi todo el país el sábado y hasta 60 centímetros (cm) de nieve nueva en Pirineos. Las temperaturas bajarán en toda España hasta el rango frío para la época, con 8ºC en el interior y 14ºC en el sur.

El frente frío avanzará por la Península hacia el este durante este jueves, debilitándose en el proceso. De acuerdo con la predicción, las precipitaciones alcanzarán el centro peninsular durante las últimas horas de esta jornada y se registrarán lluvias débiles en zonas de Toledo, Madrid, Guadalajara, este de Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón.

De forma paralela, también habrá lluvias en el suroeste del país, aunque de acuerdo con el portal meteorológico éstas serán por aquí algo más intensas, cayendo en forma de chubascos. Aunque las precipitaciones seguirán avanzando hacia el este de España durante la madrugada del viernes, en principio no conseguirían alcanzar de forma destacable las provincias costeras mediterráneas.

Eltiempo.es ha puntualizado que una línea de inestabilidad dejará chubascos y tormentas por el viernes por la tarde que serán más intensos en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y suroeste de Andalucía. En lo que se refiere a la nieve, la cota bajará a su paso hasta unos 1.100 a 1.400 m en todo el país.

Durante el sábado, se prevén chubascos en casi todo el país a excepción del noreste, donde las precipitaciones serán intensas y persistentes. De hecho, se darán chubascos y tormentas fuertes en Baleares y Cataluña, donde también se espera nieve por encima de los 1.300 a 1.600 metros (m).

A lo largo de esta jornada, las precipitaciones se extenderán también a Aragón y otras zonas del sistema Ibérico, donde se reforzarán de cara a la madrugada del domingo. Los chubascos continuarán en zonas del suroeste del país en este día, donde también podrían darse nevadas en zonas del sistema Ibérico de Aragón, Cuenca, Guadalajara y Soria, con una cota de nieve sobre los 900 m.

De cara al lunes de la próxima semana, el portal meteorológico ha puntualizado que las precipitaciones volverían a todo el este de España y que afectarían un día más a Baleares, Cataluña y Aragón. Der forma paralela, también se darán chubascos en zonas del suroeste.

Al día siguiente --martes-- las lluvias podrían ser persistentes e intensas en toda la cuenca del Ebro, puntos de Castellón, Cataluña y Baleares y alcanzarían con el paso de las horas también Castilla y León, Guadalajara, Madrid, Cuenca y Albacete. En todas estas zonas, la cota de nieve se situará sobre los 1.000 a 1.200 m. En este sentido, Eltiempo.es ha indicado que se podrían registrar entre 15 y 20 cm de acumulado de nieve por aquí, al igual que en el sistema central.

Mientras tanto, en los Pirineos, la nieve nueve alcanzaría los 60 cm. Al margen de ello, el pronóstico recoge precipitaciones todos estos días para Canarias, sobre todo en la cara norte de las islas de mayor relieve. A partir del miércoles y aunque la incertidumbre es elevada, el portal meteorológico avanza que todo parece indicar que podrían llegar nuevas precipitaciones de la mano de una nueva borrasca.

MÍNIMAS DE 8ºC EN EL INTERIOR Y DE 14ºC EN EL SUR

Por otro lado, Eltiempo.es ha detallado que las temperaturas tenderán a descender durante los próximos días en casi toda España. Si bien no se hablará de frío intenso en la mayor parte del territorio, las máximas descenderán hasta situarse por debajo de los 10ºC a 8ºC en zonas del interior.

En este marco, la entrada fría se notará en especial en zonas del sur, donde los valores diurnos se situarán entre el 10% de las más bajas para esta fecha del año, lo que implica máximas sobre los 14ºC. De forma paralela, también se registrarán valores fríos para esta época del año en el archipiélago.

En este sentido, las mínimas también descenderán, aunque las heladas quedarán restringidas a zonas del interior del país. Ya de cara a la semana que viene, el portal meteorológico ha resaltado que las temperaturas se mantendrán bajas, aunque podrían sufrir ascensos y descensos durante los primeros días.