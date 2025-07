FSIE reclama una Selectividad única pero reconoce la "dificultad" para implantarla: "El consenso político no es fácil"

El secretario general de FSIE lamenta la "polarización" política: "No hay el ambiente propicio para un Pacto Educativo"

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) apuesta por la implantación de una Prueba de Acceso a la Universidad única para toda España.

"Es lo más justo y lo más equitativo. Habría que tener una prueba común a todos", ha señalado en una entrevista a Europa Press el secretario general de FSIE, Enrique Ríos,

No obstante, Ríos ha reconocido que la "dificultad" para implantar una Selectividad común para toda España "está en el consenso". "Ese consenso dentro de los políticos parece ser que no es fácil. Viendo un poco la polaridad que existe hoy en día va a ser complicado", ha advertido.

Asimismo, considera que, con la "polarización" política actual, no hay "el ambiente propicio" para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación. "No sé si estamos más lejos que nunca (de un Pacto Educativo) pero, en mi opinión, es todo un despropósito porque sector que se toca sector que hay cada vez más desacuerdos", ha lamentado.

El secretario general del sindicato espera que en algún momento se toque "fondo" y se empiece a "crecer un poco más en consenso" y que se piense más en los ciudadanos y en los alumnos y "no pensar tanto en intereses políticos".

Entre otras cuestiones, reclama que haya consenso "en las condiciones en las que tienen que desarrollar el trabajo los profesionales, en cuanto a jornada, ratios, competencias docentes, formación inicial o formación continua". "Eso no es complicado considerar que puede ser bueno para la educación", ha comentado.

Ríos ha subrayado que la inestabilidad política actual preocupa a los docentes "no como profesores, sino como ciudadanos". "Creo que todos los ciudadanos estamos un poco preocupados por la actual situación política, por la polaridad, por el enfrentamiento, por la falta de consenso", ha precisado.

Los profesores, según ha asegurado, "están un poco cansados de que cada cuatro años haya una nueva ley política". "No sé si acabará en el 2027 o no, pero lo deseable es que, una vez que haya un nuevo Gobierno, las partes se puedan sentar a dialogar y se pueda establecer una ley educativa de consenso, que dure en el tiempo y que permita a los profesores trabajar de futuro y no trabajar de corto plazo, porque entre que te adaptas y no te adaptas, te han cambiado la ley", ha advertido.

LOS PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR "ESTÁN FUNCIONANDO"

Respecto al acoso escolar, Ríos entiende que "el que pueda haber casos aislados no implica que esto sea algo generalizado". "Creo que los protocolos están funcionando, lo que pasa es que hay muchas veces que hay determinadas situaciones que son difíciles de medir o de alcanzar o de controlar", ha subrayado.

Sobre si la figura del Coordinador de Bienestar no está bien implantada en los colegios, ha puntualizado que se trata "de una cuestión que trasciende a lo político".

"Si apuestan por la educación esto significa que hay que invertir y esto es otra de las cuestiones. Al final, la persona que se tienen que encargar tienen que tener dedicación, tiene que tener formación y, si eso no ocurre, la gente hace lo que buenamente puede", ha manifestado.

El sindicato alerta de que es "urgente" abordar la adaptación climática de los colegios ante el incremento de las olas de calor y de frío. Por ello, reclama la aprobación de un Plan Nacional de Adaptación Climática para los centros escolares.

En este sentido, Ríos ha asegurado que "son bastantes" los colegios que no están preparados para afrontar las temperaturas extremas. "Aquí, hasta que no ocurra algo, no se tomará ninguna decisión. Es algo urgente y las administraciones deben hacer un plan conjunto de cara a solventar esta situación", ha zanjado.

Por otro lado, el secretario general de FSIE defiende que el uso de las pantallas en los colegios "es una cuestión que tiene que se consensuada y bien trabajada: "No puede ser una cuestión política recurrente".

"Se debe trabajar con las familias, que es donde gran parte del tiempo se utilizan las pantallas y es cuando peor se utilizan. Hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con los alumnos y hay que trabajar con los profesores en un uso responsable de este tipo de dispositivos para que sean herramientas de aprendizaje", propone Ríos.