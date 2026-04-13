El fuego arrasa 12.946 hectáreas en España en el primer trimestre de 2026, más del doble que en 2025

Bomberos trabajan en las tareas de extiención del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales quemaron 12.946,66 hectáreas (ha) hasta el 31 de marzo de 2026, según el avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogido por Europa Press. Esto supone 2,2 veces más que en 2025, cuando en los tres primeros meses del año se quemaron 5.822,12 ha.

El avance informativo, elaborado con datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas (CCAA), indica que este año es el quinto con más hectáreas quemadas de la última década tras 2016 (cuando se quemaron 2.141,01 ha), 2025, 2018 (cuando ardieron 7.660,68 ha) y 2024 (cuando se consumieron 11.212,97 ha).

Cabe recordar que aunque el año pasado comenzara con poca superficie quemada, la cantidad de hectáreas afectadas por los incendios forestales se disparó en agosto. Por tener otra cifra en mente, en los tres primeros meses del año se ha quemado un 29,6% menos que la media de la última década, cuando hasta este punto del año se habían consumido 18.372 ha.

En total, en los tres primeros meses del año se han producido 1.568 siniestros. De ellos, 864 han sido conatos, es decir, han afectado a una hectárea o menos. Por el momento, no ha habido ningún gran incendio forestal, de los que impactan en más de 500 ha.

El 60,20% de siniestros se han producido al noroeste; el 12,82%, en el Mediterráneo; el 26,72%, en las comunidades interiores; y el 0,26%, en Canarias. Además, el 48,31% de la superficie arbolada afectada se ha localizado en el noroeste; el 44,55%, en el Mediterráneo; y el 7,15%, en las comunidades interiores.

Mientras tanto, el 89,55% de la superficie forestal afectada se ha registrado en el noroeste; el 4,36%, en el Mediterráneo; y el 6,09%, en las comunidades interiores. Por último, Transición Ecológica señala que se han quemado 997,87 ha de superficie arbolada; 7.835,65 ha de superficie matorral y monte abierto; y 4.113,13 ha de pastos y dehesas.