Funambulista, Luna Ki, Mayo o la hija de Bimba Bosé, entre los 18 participantes del Benidorm Fest 2026

El cantante Mikel Herzog Jr. durante la presentación de los artistas que participarán en el Benidorm Fest, a 9 de octubre de 2025, en Madrid (España). Radio Televisión Española anuncia hoy los participantes que finalmente asistirán a la quinta edición del - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha desvelado este jueves la lista de los 18 participantes en el Benidorm Fest 2026, entre los que se encuentran Funambulista, Dora --hija de Bimba Bosé--, Julia Medina y María León, The Quinquis, Luna Ki, Mayo, o dos hijos de representantes de España en Eurovisión.

Así lo ha dado a conocer la Corporación pública, en una rueda de prensa en los Estudios de RTVE en Prado del Rey (Madrid) que ha contado con la participación de la directora de comunicación y participación de RTVE, María Eizaguirre, junto a los directores del festival, César Vallejo y Ana María Bordas, y el director de Televisión Española (TVE), Sergio Calderón.

"RTVE se ha convertido en el motor de la industria musical. Más de 200 millones de reproducciones. Son muchos millones", ha celebrado María Eizaguirre, mientras que Sergio Calderón ha dicho que ya está "todo preparado" para la quinta edición del concurso "que ha impulsado nuevas carreras" y "ha fortalecido trayectorias previas". "Se ha convertido en todo un acontecimiento televisivo y musical", ha enfatizado el director de TVE.

Para César Vallejo, la quinta edición "va a consolidar" el Benidorm Fest" y ha añadido que "es el camino para tener un festival de referencia en España que sea la cita anual de la música". Además, el director del concurso ha confesado "con toda la franqueza" que lo más difícil ha sido que "hay muy poco tiempo para hacer todo este proceso" que culminará los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final.

Entre las candidaturas que competirán por ganar el micrófono de bronce y el premio de 150.000 euros en el certamen alicantino se encuentra Asha. Cantante y compositora, nacida en Marruecos, es una fusión de géneros urbanos, multilingüismo y el flamenco reguetonero. Ha colaborado con C. Tangana o Danna Paola, entre otros artistas.

De madre cordobesa y padre egipcio, Atyat es también cantante, actriz y bailarina y ha participado en musicales como 'Greace' o 'Chicago'. Por su parte, Dani J es un artista versátil e innovador de la música latina actual, reconocido internacionalmente como el bachatero más importante de Europa. Lleva desde 2014 fusionando con otros estilos como el pop, el flamenco, el trap y el R&B.

En 2026 también estarán el duo Dora & Marlon Collins. Hija de la modelo Bimba Bosé y el músico Diego Postigo, a los cinco años empezó a tocar el piano y con 15 años lanzó su primer single 'Saving star'. Su unión con Marlon Collins aportará al certamen alicantino una visión fresca del pop contemporáneo.

También llega a Benidorm Funambulista. Detrás de este proyecto, activo desde 2009, se encuentra Diego Cantero. Además de su faceta como cantante, se ha ganado el respeto del público y de la crítica gracias a su talento como compositor y ha escrito para compañeros como Raphael, Malú, Álex Ubago, Edurne o Pastora Soler.

PODER VIVIR DE LA MÚSICA

Cantante y compositor, Greg Taro decidió fundar el grupo musical Urban Lights junto a su hermano y también cantante, Álvaro Soler. Tras la disolución de este proyecto, decidió mudarse a Berlín para tener una carrera en solitario y poder vivir de la música. El artista ha colaborado con el DJ neerlandés, Martin Garrix y con su hermano en la canción 'Diferentes', incluida en su disco Magia.

A sus 21 años, Izan Llunas ya ha formado parte de la serie 'Luis Miguel', en la que interpretaba al propio artista en su infancia. Promesa del pop juvenil hispanohablante, proviene de una familia de artistas: su abuelo, Dyango, ganó el Festival de Benidorm en 1976 y su padre, Marcos Llunas, logró el sexto puesto en el Festival de Eurovisión de 1997 con el tema 'Sin rencor'.

Cantante, actor y bailarín, la vocación por la música de Mikel Herzog Jr. también es una cuestión de familia. Su padre, Mikel Herzog saltó a la fama con la canción 'El Tractor Amarillo', formó parte de La Década Prodigiosa y representó a España en Eurovisión en Birmingham 1998. Por su parte, su madre, Mavi, fue corista de la tonadillera Isabel Pantoja durante varios años.

El joven Kenneth, de raíces venezolanas, comenzó su carrera con 11 años al quedar finalista de La Voz Kids España. Desde entonces, ha desarrollado un sonido propio en el que el Afrobeat ocupa el centro, fusionado con influencias del R&B, dancehall, urbano y la electrónica.

La banda Kitai estará presente en la quinta edición del certamen alicantino con su rock español. El grupo, formado por la vocalista Kenya Saiz, el batería Deivhook, el bajista Fabio y el guitarrista Edu, nació hace una década con la publicación de su primer disco, 'Que vienen'.

EXPLORANDO DISTINTOS ESTILOS MUSICALES

Minerva Pérez está detrás de KU Minerva. En 1995, saltó a la fama con 'Llorando por ti'. A lo largo de su carrera, KU Minerva ha publicado cuatro álbumes y varios singles, explorando distintos estilos musicales. Tres de estos discos fueron lanzados en México.

A sus 26 años, Luna Ki regresa al escenario del concurso alicantino cuatro años después de su retirada en la primera edición del Benidorm Fest. La artista catalana destaca por un compromiso con temas como la salud mental y los derechos del colectivo LGTBIQ+, muy presentes en sus letras y en su identidad artística.

La quinta edición del Benidorm Fest también contará con la actriz y cantante María León, que se une a Julia Medina, artista que saltó a la fama en Operación Triunfo 2018. También Álvaro Mayo, conocido artísticamente como Mayo, saltó a la fama hace apenas dos años gracias a su paso por Operación Triunfo. El sevillano, de 23 años, destaca por canciones, cargadas de emoción y sensibilidad, con letras sinceras y melodías que conectan de forma directa con el público.

Desde Argentina llega Miranda!, icono del pop famoso tanto en Latinoamérica como en España, que unen fuerzas con Bailamamá, el nuevo proyecto de Óscar Ferrer, en una colaboración que los lleva directos hasta el Benidorm Fest 2026.

Como coplera eléctrica se presenta Rosalinda Galán, la nueva voz de la copla contemporánea que canta desde los 5 años. Electrónica y raíz, tradición y modernidad, se dan la mano en la música de esta sevillana, marcada por la experimentación. La artista ya había intentado participar en el concurso con anterioridad.

The Quinquis rescata el sonido quinqui de los años 70 y lo reinventa con la electrónica, el funk y los beats del siglo XXI. Conforman el grupo Marcos Miranda, Reys y Maxi, con pasado en otras bandas. Marcos Miranda es uno de los integrantes de Paradise Phantoms, mientras que detrás de Reys se encuentra Sergio Sastre, un veterano del Benidorm Fest: es cofundador, guitarrista y teclista de Miss Caffeina, que participó en la tercera edición con 'Bla Bla Bla'. Maxi, por su parte, formó parte del dúo Sweet Barrio.

Finalmente, el productor, compositor y DJ Tony Grox y la cantante Lucycalys colaboran en su propuesta. En común tienen sus raíces flamencas, que Tony Grox fusiona con la vanguardia electrónica, mientras que Lucycalis entreteje el pop con el flamenco moderno en sus canciones.