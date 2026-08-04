Fundación CARF destinó 6,3 millones de euros el curso pasado a formar a 1.960 seminaristas y sacerdotes de 85 países

El seminarista José Chang. - FUNDACIÓN CARF

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CARF destinó en el curso 2024/2025 un total de 6,3 millones de euros a la formación de 1.960 seminaristas y sacerdotes procedentes de 85 países y de más de 1.200 diócesis, muchos de ellos con escasos recursos.

Del total, 691 están estudiando Teología entre las universidades de Roma y Pamplona; 686 en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas; 246 Derecho Canónico; 143 Filosofía; 123 Comunicación Social Institucional y 71 son oyentes.

Entre ellos, la fundación destaca la historia de José Chang, un seminarista chino de 25 años que reside en el Seminario Eclesiástico Internacional Bidasoa (Pamplona). Tras concluir los estudios de Filosofía y comenzar Teología, recibió por parte de su obispo la propuesta de continuar su formación en la Universidad de Navarra.

Al igual que en su caso, la Fundación CARF explica que más de 1.500 obispos y superiores de órdenes religiosas de 130 países desean que alguno de sus sacerdotes, seminaristas o religiosos estudien en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma) o en las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra.

Además, según precisa, completan su formación humana y espiritual en los seminarios internacionales Sedes Sapientiae (Roma) y Bidasoa (Pamplona) y en otras residencias sacerdotales.

"En este mundo convulso y polarizado, la figura del sacerdote, como puente de paz, de reconciliación y de amor, se vuelve más vital que nunca", ha afirmado el presidente de la Fundación CARF, Fernando Martí Scharfhausen, en la presentación de la Memoria 2025.

Desde que nació en 1989 hasta la actualidad, gracias al apoyo de sus socios, benefactores y amigos, la Fundación CARF ha financiado ayudas al estudio a cerca de 30.000 alumnos con escasos recursos económicos de 130 países, según destaca.