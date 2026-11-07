Galicia y Canarias registrarán este sábado lluvia, con aviso naranja en La Palma, y cielos nubosos en el resto de España

Archivo - Varias personas con paraguas pasean junto al vehículo en el que e iba a poner la Senyera, a 9 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de un frente debilitado sobre la Península dejará este sábado cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, en general débiles, en la mayor parte del centro-norte y noroeste peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las lluvias serán más abundantes e intensas en Galicia, donde no se descarta alguna tormenta.

En cuanto a los avisos, Tenerife tendrá nivel amarillo por viento y La Palma, por viento, tormentas y oleaje, además de nivel naranja por precipitaciones.

El organismo estatal ha especificado que, a lo largo del día, la nubosidad disminuirá en la mayor parte del centro-norte y noroeste peninsular. En el resto de la Península y Baleares, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas, aunque se registrarán periodos de cielos nubosos de oeste a este al paso del frente. Este podría dejar alguna lluvia débil y aislada, salvo en el tercio sur y Baleares.

En lo que respecta a Canarias, predominarán los intervalos nubosos durante el día. No obstante, la llegada de un frente acabará dejando cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones en las islas occidentales. AEMET no descarta que las lluvias sean muy fuertes y estén acompañadas de tormenta en La Palma al final de la jornada.

Asimismo, podrían darse brumas y nieblas matinales en regiones del tercio norte y de la fachada oriental peninsular, así como en Baleares.

Este sábado, las máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular y subirán en Canarias y en las vertientes atlántica y cantábrica, con pocos cambios en regiones mediterráneas.

Por su parte, las mínimas subirán en la mayor parte de la Península, con ascensos notables en amplias zonas del cuadrante noroeste. Habrá pocos cambios en regiones mediterráneas y en Canarias. Con estos aumentos, las heladas quedarán restringidas al Pirineo y, de forma local, a los sistemas Ibérico y Cantábrico.

Por último, AEMET ha indicado que mañana soplará levante moderado en Alborán y en el Estrecho, donde se espera algún intervalo fuerte. En los litorales atlánticos de Galicia, el viento será moderado del sur.

Asimismo, habrá viento flojo de componentes este y sur en el resto de la Península y en Baleares, que tenderá a girar a componente oeste en las mesetas, con intervalos moderados en los litorales del sur peninsular y del Cantábrico. En Canarias soplará viento de componente sur, flojo al principio, que arreciará hasta alcanzar intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las islas occidentales.