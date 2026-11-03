Geólogos piden impulsar por ley la elaboración de mapas de riesgos de inundaciones y terremotos y planes de prevención

Vivienda afectada por temporal en Oliva - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) ha propuesto a los partidos políticos, de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, que impulsen una ley básica de ordenación del territorio. Esta normativa, que respetaría las competencias autonómicas, promovería la elaboración y aplicación de mapas de riesgos naturales y planes de prevención.

Con ello, la información científica sobre inundaciones, terremotos, movimientos del terreno y otros fenómenos se incorporaría a las decisiones urbanísticas y a la planificación de infraestructuras. Esta es una de las principales medidas incluidas en sus 26 propuestas para una política geológica nacional.

Estas se articulan en siete ámbitos: educación y universidades; gestión de riesgos y cambio climático; infraestructuras y ordenación del territorio; medioambiente y desarrollo sostenible; exploración y explotación de recursos naturales; política energética; y administraciones públicas.

Los geólogos reclaman también la mejora de los mecanismos de respuesta ante catástrofes, la actualización de la prevención sísmica y el refuerzo de los estudios geológicos y geotécnicos en la edificación y la obra pública. "Conocer las características del terreno antes de construir permite anticipar problemas, reducir daños y evitar sobrecostes", ha recalcado el colegio.

Ante los episodios recurrentes de sequía y el riesgo de inundación, piden reforzar la protección de los acuíferos frente a la contaminación, actualizar la información hidrogeológica e impulsar la creación de un Instituto Nacional del Agua que reúna el conocimiento técnico y científico disponible.

En materia de recursos naturales, el ICOG propone adaptar la legislación minera a los desafíos actuales y promover una exploración y gestión "sostenibles" de los yacimientos. Asimismo, plantea reconocer de forma expresa las competencias de los profesionales de la geología para dirigir proyectos de investigación minera y avanzar en el aprovechamiento de la energía geotérmica y en la investigación de tecnologías de almacenamiento geológico.

Por último, el documento subraya la necesidad de reforzar la enseñanza de las ciencias geológicas. "Una ciudadanía mejor formada dispone de más herramientas para comprender los riesgos naturales, el origen de los recursos que utiliza y la importancia de proteger el medioambiente", señala.