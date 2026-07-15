Giovanni Boscia, nombrado nuevo director general del banco vaticano

Archivo - La plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Giovanni Boscia ha sido nombrado nuevo director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como banco vaticano, cargo del que tomará posesión el próximo 1 de octubre y en el que sucederá a Gian Franco Mammì, quien ha alcanzado el límite de edad.

Según informa el portal oficial del Vaticano, Giovanni Boscia, de 55 años se unió al IOR en 2019 como director Financiero y CFO. Dos años después, asumió también la dirección de la división de Gestión de Activos como Director de Inversiones, y desde 2023, ejerce como subdirector general.

Además, cuenta con 30 años de experiencia en los mercados financieros internacionales, habiendo trabajado en Salomon Brothers, Citigroup, RBS y Credit Suisse First Boston, entre otros.

Boscia desarrolló su carrera en Londres, trabajando en bancos de inversión líderes y como gestor senior de Carteras para fondos alternativos. Antes de incorporarse al IOR, fue director de Renta Fija y Crédito en Quaestio Capital SGR. Se graduó con honores en la Universidad Bocconi y posee un Máster en Finanzas y un MBA Ejecutivo de la London Business School, además de cualificaciones profesionales como CFA, CAIA y FRM.

"Confiamos en que dirigirá el Instituto con rigor y espíritu de servicio, respetando plenamente su misión ante el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal", ha asegurado el presidente del Consejo de Superintendencia, François Pauly.

Por su parte, el director saliente, Gian Franco Mammì, ha indicado que deja a su sucesor "un Instituto sólido, transparente y plenamente reconocido internacionalmente, fruto de la pericia de las mujeres y los hombres que trabajan en él" y ha destacado el "intenso y exigente proceso de renovación y cumplimiento de las normativas internacionales del sector financiero" que ha realizado.

Además, ha expresado su gratitud al Papa Francisco por la confianza que depositó en él hace once años y ha recomendado a su sucesor "que continúe el camino compartido hasta ahora con unidad, prudencia y visión, fiel a la misión del Instituto".