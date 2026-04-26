El Gobierno aclara que no renuncia a que los sistemas de regadío histórico sean Patrimonio UNESCO y rehace el expediente

Archivo - Varios troncos de árboles en la orilla del embalse de Abegondo-Cecebre, a 9 de febrero de 2022, en Cambre, A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo trabaja para rehacer el expediente para que los sistemas históricos de regadío sean reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). "El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, no ha renunciado al reconocimiento", ha recalcado.

Así lo ha señalado en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados a una serie de preguntas del Grupo Parlamentario de Vox sobre el tema. Cocnretamente, los diputados de Vox Joquín Robles López, Blanca Armario González, Ricardo Chamorro Delmo, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos y José Ramírez del Río requerían saber los criterios técnicos que ha tenido en cuenta el Gobierno "para abandonar los trámites que habrían permitido que los sistemas históricos de regadío" hubiesen sido reconocidos por la UNESCO.

También reclamaban que el Gobierno reconsiderase su decisión y continuase con los trámites "que permitirían reconocer, proteger, restaurar y mantener las citadas infraestrucfuras". Además, querían saber si el Ejecutivo se ha reunido con las comunidades de regantes que habían mostrado su apoyo al reconocimiento para informarles de sus movimientos y conocer de primera mano su opinión al respecto.

En su respuesta, el Gobierno ha señalado que trabaja en rehacer el expediente "en diálogo con comunidades autónomas (CCAA) y administraciones".

Según ha explicado, ha informado a los agentes implicados de que ha pospuesto la incorporación de los sistemas históricos de regadío a la candidatura de la UNESCO.

"La decisión (de no presentar ya el expediente) responde a que el inventario y la protección legal exigidos están aún en tramitación en España (Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial (MRPCI)) y las alegaciones recibidas impedían garantizar su aprobación en este ciclo, lo que podría comprometer la candidatura conjunta con Francia y Grecia", ha indicado.