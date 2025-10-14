El Gobierno afirma que celebrará todos los años una convención sobre la emergencia climática en Ponferrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 14 de octubre de 2025, en Ponferrada, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este martes que ha acordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo celebrará todos los años una convención sobre la emergencia climática en Ponferrada (Castilla y León).

"Todos los años, por tanto, nos reuniremos para evaluar lo conseguido y abordar los retos pendientes como hemos hecho en esta ocasión. Y esperamos que cada vez seamos más", ha anunciado Aagesen en la clausura del evento que ha tenido lugar estos días en la Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).

La Convención por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática se ha desarrollado este lunes y martes en la ciudad leonesa. Este martes Sánchez ha solicitado al PP que España sea un "ejemplo de unidad" para sacar adelante el pacto de Estado frente a la emergencia climática y que escuche el "clamor" de los españoles al respecto.

Mientras, Aagesen ha propuesto a agentes de las BRIF, bomberos forestales, agentes forestales y medioambientales trabajar juntos para lograr "las mejores condiciones" con el fin de hacer frente a la emergencia climática durante un encuentro con los representantes del sector.