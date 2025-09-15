Gobierno afirma que el estado del lobo es "desfavorable" y PP responde: "No enviar informe sexenal a Bruselas es delito"

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha afirmado que "el lobo se encuentra en España en estado desfavorable", mientras que el Partido Popular ha advertido al Ejecutivo de que no enviar a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado de esta especie "es delito".

"El conocimiento técnico y científico basado en los datos objetivos proporcionados por las propias comunidades autónomas y que atiende a prescripciones técnicas y de formato establecidas por la Comisión Europea es claro, cristalino, el lobo se encuentra en España en estado desfavorable", ha zanjado este lunes el Comisionado para la Economía Circular, Alejandro Dorado Nájera, durante su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Así lo ha manifestado Dorado Nájera al ser preguntado por el Grupo Parlamentario Popular por el motivo por el que el Gobierno no ha enviado a la Comisión Europea el informe sexenal exigido en cumplimiento del artículo 17 de la Directiva hábitats sobre estado de conservación de las especies, en concreto en lo relacionado con el estado de conservación del lobo, en el plazo establecido.

Aunque ha reconocido que la fecha límite para enviar el informe sexenal estaba fijada para el pasado 31 de julio, ha recalcado que la fecha "ha sido prorrogada" por lo que "no hay irregularidad alguna".

Asimismo, ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha elaborado un informe científico-técnico "exhaustivo", con el fin de servir de base para el informe nacional, "que tiene como conclusión principal que el lobo se encuentra en un estado de conservación desfavorable".

España solicitó un aplazamiento para la remisión del informe sexenal a la Comisión Europea debido a que habían sido presentados dos recursos de inconstitucionalidad respecto a la aprobación de la Ley de Desperdicio del Inventario, que introdujo varias enmiendas que, al final, se convirtieron en articulado de la propia ley.

Se trata de un recurso que presentó el Defensor del Pueblo, por un lado, y otro recurso que presentaron 50 senadores del Partido Popular, por otro. De ahí que, ante esa incertidumbre, entendieron que era razonable solicitar de la Comisión Europea el aplazamiento para tener una idea cabal de en qué escenario se iban a encontrar.

Además, el Comisionado para la Economía Circular ha hecho referencia a la trágica oleada de incendios forestales de 2025, que "tiene repercusiones también sobre la conservación del lobo".

"Con la temporada aún por terminar, algunos actores calculan que el 18% del área de distribución del lobo se habría visto afectada en unas provincias que además aglutinan hasta el 90% de la población de lobos de España", ha defendido.

En este sentido, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Milagros Marcos Ortega ha reprochado la utilización de los incendios para justificar el retraso en el envío del informe sexenal.

"¿Me habla de los incendios? Pero si el informe sexenal termina en 2024 y los incendios han sido en 2025. ¡Hombre! ¡Hasta ahí no, ¿eh? Por ahí no vamos a pasar", ha aseverado.

La diputada del PP ha afirmado que el Gobierno "sólo está protegiendo su ideología enfermiza y asegurando el voto de quienes la comparten a costa de los ganaderos, de la economía, del mundo rural, del equilibrio ambiental y de la conservación de la biodiversidad".

Si el Gobierno no convoca la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, la diputa del PP ha advertido de que eso "es desviación de poder y eso es un delito".

"Deberían aprobar ya el informe sexenal y enviarlo a Bruselas, porque no hacerlo también es un delito de inactividad administrativa con perjuicio claro del administrado", ha agregado Marcos Ortega.