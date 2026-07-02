El Gobierno anuncia 25 millones de euros para la creación de dos empresas audiovisuales con inversores sudafricanos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un acto en la sede del departamento junto a Tshepiso Chikapa-Phiri, CEO de Known Associates Group (KAG). - TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado este jueves una inversión de 25 millones de euros, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), para crear dos empresas audiovisuales en colaboración público-privada con inversores sudafricanos.

Así lo ha dado a conocer el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un acto en la sede del departamento junto a Tshepiso Chikapa-Phiri, CEO de Known Associates Group (KAG), al que pertenecen las sucursales de las empresas sudafricanas que se establecerán en España. La SETT invertirá 12,7 millones de euros en estos dos proyectos que forman parte del Plan España Hub Audiovisual.

El departamento que dirige López ha destacado que se trata de la mayor inversión de Sudáfrica en industrias creativas españolas y ha detallado que se concretará en el establecimiento de una plataforma de producción audiovisual en la Comunidad de Madrid y dos estudios de posproducción en Canarias y País Vasco.

El Ministerio ha indicado que la primera de esas dos empresas, Moonlighting Studios Spain, sucursal española de su matriz en Sudáfrica, recibirá un total de 18 millones de euros, 8,8 millones procedentes de la SETT, para localizar en Madrid una productora audiovisual de desarrollo de proyectos y creación de propiedad intelectual, resultado de la ejecución de diez largometrajes y documentales.

A través de sus servicios de producción, Moonlighting ha participado en títulos como 'Mufasa', 'Mad Max: Fury Road', 'La mujer rey', 'Mission Impossible: The Final Reckoning' o las series 'Resident Evil'. Moonlighting produce también filmes con contenido social enfocados a la realidad del continente africano, así como temas como la diversidad y la multiculturalidad.

La segunda operación es una aportación de capital en The Refinery, también de origen sudafricano, por valor total de 8 millones de euros y en el que la SETT participa en un 49% con 3,9 millones de euros. La división española de The Refinery contará con dos estudios, uno en Canarias y otro en País Vasco.

"Esta inversión permitirá establecer dos instalaciones totalmente equipadas que operan como una plataforma integrada de posproducción con el fin de mantener en España esta actividad y no externalizar a otros países. Mediante ambas iniciativas, se fomentará el mayor control creativo y económico de los proyectos realizados en España", ha explicado el Ministerio.

Estas compañías pertenecen a Known Associates Group (KAG), empresa africana de medios fundada por la empresaria Tshepiso Chikapa-Phiri y dirigida por Joel Chikapa-Phiri, productor con una carrera de más de 30 años. KAG trabaja en toda la cadena de valor del cine: desde la preproducción hasta la exhibición, incluyendo marketing, distribución, financiación e infraestructuras.

En ambos casos la inversión privada viene de la mano de Sinobukhosi, empresa liderada por la emprendedora Luleka Masinda, que cuenta con capitalizaciones en tecnología, recursos y propiedad industrial comercial.

ATRAER INVERSIÓN A ESPAÑA

"El Plan España Hub Audiovisual fue una gran idea y está siendo un éxito. Está cumpliendo con creces uno de sus principales objetivos, atraer inversión a España", ha destacado el ministro, que ha puesto como ejemplos el establecimiento en Madrid del estudio Ítaca Films, de origen mexicano, y del británico Good Films en la Ciudad de la Luz de Alicante.

López ha asegurado que es "una inversión muy rentable en términos de país" por lo que continuará con ella. "La industria audiovisual es cultural, no sólo es el valor económico y de empleo que tiene. Estamos haciendo un proyecto de país que está mereciendo la pena", ha declarado.

Por su parte, la consejera delegada de Known Associates Group, Tshepiso Chikapa-Phiri, ha explicado que ese apoyo del Ejecutivo fue una de las razones para invertir en España. "La oportunidad era muy atractiva. Nos hizo sentir seguros", ha asegurado.

La responsable de la compañía también ha destacado que otro de los motivos fue la fortaleza de la industria audiovisual y ha puesto el foco en "la oportunidad" que supondrá esta alianza para los jóvenes tanto de España como de Sudáfrica.

"Este acuerdo marca un antes y un después para nuestra empresa y para Sudáfrica", ha expresado Tshepiso Chikapa-Phiri, quien ha añadido: "Estamos convencidos de que esta inversión en España constituirá una plataforma estratégica para desarrollar contenido español con alcance internacional y reforzar los lazos entre España y Sudáfrica".