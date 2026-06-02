Gobierno aprueba el nuevo marco para Sistemas Inteligentes de Transportes que acelera la digitalización de la movilidad

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MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se establece el nuevo marco normativo para la implantación de los Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT) en España, una norma que permitirá impulsar la transformación digital del sistema de movilidad y reforzar la posición de nuestro país en el desarrollo de los servicios de transporte conectados, cooperativos y multimodales.

Con esta iniciativa, España incorpora a su ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2023/2661 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de noviembre de 2023, que actualiza el marco europeo de los sistemas inteligentes de transporte para responder a los nuevos desafíos de movilidad, digitalización y sostenibilidad identificados por la Unión Europea, según ha informado el Ministerio del Interior.

La aprobación de esta norma se enmarca en los objetivos de la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente que considera la digitalización y el uso inteligente de los datos como elementos esenciales para construir un sistema de transporte más seguro, eficiente, resiliente y respetuoso con el medio ambiente.

Asimismo, la Estrategia de Seguridad Vial 2030 recoge como los Sistemas Inteligente de Transportes pueden potenciar la conectividad y la digitalización para aplicarlo en la gestión del tráfico.

El real decreto fortalece el ecosistema de datos de movilidad, impulsando el intercambio de información fiable y en tiempo real entre administraciones, gestores de infraestructuras y operadores, con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico, la información al viajero y la eficacia de los servicios de transporte.

Para ello, la nueva normativa consolida el papel de los Puntos de Acceso Nacional como infraestructuras digitales estratégicas para el intercambio de información. Estos puntos actuarán como ventanillas únicas para el acceso a los datos de movilidad y transporte, permitirán una mayor coordinación entre administraciones y operadores y garantizarán la continuidad geográfica de los servicios SIT en toda la UE El Real Decreto identifica expresamente tres grandes nodos de intercambio de información.

Uno es el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, puesto en marcha por la DGT en marzo de 2021 y nodo central de toda la información viaria de España. En él se recogerán datos de alto valor como los del tráfico, el estado de la red, cierres de carreteras y /o carriles, restricciones, obras, obstáculos en carretera, restricciones o pruebas deportivas.

Los otros dos puntos de Acceso Nacional recogidos en el decreto son los de Transporte Multimodal y el de Zonas de Estacionamientos Seguras y Protegidas para vehículos pesados, ambos gestionados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La Comisión Europea ha considerado estos mecanismos esenciales para garantizar la interoperabilidad de los servicios de movilidad, al ofrecer servicios más fiables para los usuarios, facilitando el transporte internacional de mercancías y viajeros y mejorando la gestión coordinada de incidencias y situaciones de emergencia, tanto dentro de cada Estado como en el conjunto de la Unión Europea.

La nueva regulación refuerza el intercambio de información en tiempo real, estableciendo la obligación de comunicar telemáticamente restricciones de circulación, cierres de vías, obras, eventos e incidencias en carretera que puedan afectar a la movilidad.