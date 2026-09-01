Archivo - El Gobierno autoriza un convenio de 25,7 millones con CSIC para el desarrollo de las estrategias marinas españolas. - SEDANO_UWPHOTO / MITECO - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la suscripción de un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el desarrollo de las estrategias marinas españolas con un presupuesto total de 25,76 millones de euros, según ha informado el propio Ministerio.

En total, el MITECO aportará 15.649.840 euros durante los ejercicios 2026 y 2027, mientras que el CSIC contribuirá con 9,62 millones mediante recursos propios y actuaciones de investigación y adquisición y análisis de datos. Según Transición Ecológica, este convenio permitirá reforzar la colaboración entre la Dirección General de la Costa y el Mar y el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

En concreto, el convenio permitirá desarrollar trabajos de seguimiento, evaluación y adquisición y tratamiento de datos científicos sobre el medio marino español, así como revisar la definición del buen estado ambiental y establecer los correspondientes objetivos ambientales. En este sentido, dará la posibilidad de trabajar en el diseño, desarrollo y ejecución de los sucesivos programas de seguimiento y programas de medidas necesarios para alcanzarlos.

A su vez, posibilitará el desarrollo de actuaciones en las actuaciones relacionadas con la ordenación del espacio marítimo de las demarcaciones marinas españolas. "Todo ello a través de la adquisición y tratamiento de la mejor ciencia especializada posible, lo que abunda en una mejora del conocimiento y en el desarrollo de la ciencia marina española", ha destacado Transición Ecológica.

De forma paralela, esta colaboración permitirá disponer de conocimiento científico especializado para mejorar la evaluación de los ecosistemas marinos y apoyar las políticas públicas de protección y sostenibilidad del medio marino. A su vez, contribuirá al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa europea, en particular de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo.