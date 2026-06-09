El Gobierno celebra el "espaldarazo desinteresado" de León XIV en migración, un "aliado" en la visión humanista

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado el "espaldarazo desinteresado" del Papa León XIV en materia migratoria, un "aliado" en la visión humanista.

"Y yo creo que estos mensajes del Papa han sido un espaldarazo desinteresado, como digo, a la política migratoria del Gobierno de España", ha asegurado Saiz en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de la visita a Madrid del Pontífice, que ofreció este lunes un discurso en el Congreso de los Diputados, entre otros actos.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo ve en el Vaticano "un aliado" a la visión humanista del mundo en cuestiones como la paz, el respeto a la dignidad humana, el orden internacional, y el multilateralismo. "Y ayer se puso de manifiesto que en la Casa de la Palabra se puede escuchar con respeto al diferente. Estamos demasiado acostumbrados al ruido, a la descalificación, tanto en el Congreso como en el Senado. Y se puede escuchar con respeto al diferente", ha apuntado.