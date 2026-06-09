El Gobierno sobre el saludo de Junts a León XIV para que hable catalán: "Máximo respeto. Solo faltaba"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido este martes que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aprovechara el saludo protocolario al Papa León XIV en el Congreso para pedirle en inglés que hable en catalán durante su visita a Barcelona.

"Y, aparte, también le puedo decir que yo tengo el máximo respeto a lo que cada portavoz quiso dirigir a su Santidad en el momento que tuvo ocasión de trasladarle. Solo faltaba", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por el saludo de Junts al Pontífice.

A su llegada este lunes al Salón de Pasos Perdidos del Congreso, el Papa saludó uno por uno al presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.

Sin embargo, con Nogueras estuvo más tiempo, ya que ella le agarró la mano y empezó a hablarle en inglés para remarcar que ella es catalana. "His Holiness, like Gaudí, I am catalan (Su Santidad, al igual que Gaudí, soy catalana)", le dijo.

Según indicaron desde Junts, Nogueras también le pidió que hable en catalán en su visita programada para este martes y miércoles en Barcelona, que incluye una misa en la Sagrada Familia de Gaudí. "Hablar en la lengua de la tierra que le recibe es un acto maravilloso de amor y respeto", le señaló, deseando al Pontífice que disfrute de su visita. "Espero que disfrute de su visita a Catalunya, mi nación", añadió.

Minutos después, cuando León XIV se encontró con el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, recibió el mismo mensaje, pero esta vez en italiano. También se definió como catalán, en su caso añadiendo también al músico Pau Casals y no solo a Gaudí.

El Papa ha llegado este martes a Barcelona, donde ha pronunciado una homilía en el altar mayor de la Catedral en catalán y castellano, en la que ha llamado a los barceloneses y catalanes a ser "constructores de unidad" ante un mundo desgarrado por guerras y divisiones.