Gobierno dice que 1.749 profesores han vuelto a las aulas en Ceuta: "La voluntad es que el curso empiece con normalidad"

Decenas de migrantes continúan durmiendo en los alrededores de Loma Colmenar, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único para la gestión de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha informado este martes de que un total de 1.749 profesores de centros públicos y concertados han vuelto hoy a las aulas en Ceuta. Lo han hecho pocos días antes del inicio del curso, previsto para el próximo martes 8 de septiembre.

"Ha habido reuniones con todos los equipos directivos y por tanto la voluntad es que, como en el resto de España, comience el curso, con absoluta normalidad, para lo que también se han reforzado medidas por parte del Gobierno de España", ha señalado Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El inicio del curso escolar en la ciudad autónoma va a estar marcado por la incertidumbre y el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre.

De hecho, asociaciones de padres y estudiantiles ya han augurado absentismo de cara a los primeros días en las aulas. Por su parte, portavoces en Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y de ANPE Sindicato Independiente manifestaron la semana pasada a Europa Press que estaban a la espera de que las medidas anunciadas Educación realmente se pusiesen en marcha antes de la 'vuelta al cole'.

Ambas, junto a una portavoz en Ceuta de la Unión General de Trabajadores (UGT), demandaron habilitar aulas matutinas y vespertinas y --en el caso de UGT-- también líneas de autobús con vigilancia para evitar en la medida de lo posible que los menores efectúen desplazamientos en solitario.