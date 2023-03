El Gobierno envía 5 aeronaves y tres brigadas a extinguir el fuego en Castellón y Teruel

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha enviado cinco aeronaves y tres brigadas a las comunidades autónomas de Aragón y Comunidad Valenciana para colaborar en la extinción de los incendios declarados en las provincias de Teruel y Castellón.

En concreto, el MITECO ha enviado cuatro aviones anfibios, --uno de ellos enviado el jueves desde Torrejón (Madrid)-- una aeronave de coordinación aérea y observación así como tres brigadas forestales a los municipios de Villanueva de Viver (Castellón), donde ya han ardido unas 3.000 hectáreas de superficie, y que se ha extendido a localidades de la provincia limítrofe de Teruel.

Los aviones enviados este viernes proceden de Torrejón, dos brigadas de labores preventivas (BLP) desde las bases de Daroca (Zaragoza), compuesta por 21 bomberos; y otra de Prado de los Esquiladores (Cuenca), con 14 técnicos al mando.

Así, los medios de Daroca actuarán en la zona de Teruel y los de Prado de los Esquiladores en Castellón. Por otro lado, desde Pinofranqueado se envía una Brigada de Refuerzo en Incendios

Forestales (BRIF) y una aeronave de coordinación aérea y observación (ACO).

El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que el 95 por ciento de los incendios forestales se deben a la acción humana y pide poner "toda la atención en evitarlos", porque proteger el suelo es "tarea de todos".

Para evitar fuegos recomienda a los ciudadanos no arrojar cigarrillos ni fósforos al suelo; no encender fuegos en el monte en épocas de riesgo; solicitar la autorización oportuna si se va a hacer una quema y extremar las precauciones en su ejecución; no utilizar maquinaria agrícola o forestal en época de riesgo; cumplir con las restricciones de acceso a zonas forestales en épocas de riesgo; extremar las cautelas en las actividades agrícolas.

Además, aconseja que en caso de observar un incendio se debe avisar de manera inmediata al 112 o al teléfono de emergencia de la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, insiste en que la seguridad es el factor más importante por lo que aconseja no tratar de apagar un incendio solo y pide no utilizar en época de riesgo herramientas que puedan generar chispas ni arrojar basuras fuera de los contenedores habilitados.