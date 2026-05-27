El Gobierno enviará al Consejo de Estado el nuevo Reglamento de Ciudadanía en el Exterior

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la clausura del V Pleno del Consejo General De la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). - INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves la remisión del Reglamento de Ciudadanía Española en el Exterior al Consejo de Estado la próxima semana para proseguir con su tramitación oficial.

Durante la clausura del 'V Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE)', y según ha informado el Ministerio en un comunicado, Saiz ha explicado que el nuevo texto normativo busca actualizar derechos y adaptar las políticas públicas a una realidad "cada vez más diversa" de los más de 3,2 millones de españoles que residen fuera de España.

La reforma incorpora medidas entre las que destacan el "respaldo integral y protección a las víctimas de violencia de género", la "ampliación de la asistencia sanitaria en el exterior" y una "protección reforzada a personas menores de edad". Según ha detallado la ministra, el objetivo es construir políticas públicas "más cercanas, modernas y eficaces".

En su intervención ante el pleno, Saiz ha subrayado la importancia de la comunidad española en el extranjero. "La España del siglo XXI también se construye desde fuera de nuestras fronteras y nuestro deber como instituciones es seguir fortaleciendo ese vínculo con una ciudadanía que forma parte esencial de nuestro presente y de nuestro futuro", ha esgrimido.

El pleno, que marca también ha marcado el cierre del VIII Mandato del Consejo, ha servido para debatir un total de 75 propuestas sobre derechos, participación, servicios públicos y políticas de retorno.