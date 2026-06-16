El Gobierno modifica la ley de RTVE para que los impuestos no deducibles se consideren coste del servicio público

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, 23 de octubre, el real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de Administración de RTV - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a RTVE con el que modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, introduciendo un nuevo artículo que señala que los impuestos que no resulten deducibles, tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda, que ha recordado que RTVE tiene encomendado la prestación de un servicio público por la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. "Este servicio se califica como esencial por la propia Ley para la cohesión de una sociedad democrática", ha añadido.

El departamento que dirige Arcadi España ha manifestado que "es obligación del Estado asegurar una financiación suficiente del servicio público cuya prestación se encomienda por ley a CRTVE, siendo el equilibrio económico-financiero de ésta una condición necesaria para su adecuada prestación".

Para ello, según ha detallado, es "necesaria una actuación normativa con rango de ley, que modifique la Ley 17/2006, estableciendo que los impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público formarán parte del coste del servicio público y deben ser objeto de compensación por el Estado".

De este modo, el real decreto-ley modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, introduciendo un nuevo artículo que señala que "los impuestos que no resulten deducibles, tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal".