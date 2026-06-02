El Gobierno nombra a Laura Martín como nueva comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas. - ALFONSO ESTEBAN / TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Laura Martín Murillo como comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Sustituirá a Francisca Baraza, quien cesó en el cargo hace un mes a petición propia y que lideró misiones de conservación y recuperación de ecosistemas como Doñana o el Mar Menor.

Martín Murillo ha trabajado como asesora y directora de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. De forma previa, ha ejercido como directora del Instituto para la Transición Justa, organismo dedicado a promover el desarrollo económico alternativo en los territorios afectados por el tránsito hacia una economía más ecológica y baja en carbono.

Además, formó parte del gabinete de la exvicepresidenta Teresa Ribera, desde donde diseñó la Estrategia de Transición Justa y coordinó dos acuerdos "clave" para su desarrollo: el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Acuerdo por una transición energética para Centrales Térmicas en Cierre.

Por otra parte, Transición Ecológica destaca que la nueva comisionada cuenta con una "sólida" trayectoria internacional y nacional en la resolución de conflictos derivados de la implementación de políticas ambientales. Asimismo, ha liderado organizaciones y ejecutado numerosos proyectos en los ámbitos de la transición ecológica desde una perspectiva social y es autora de numerosas publicaciones sobre estas materias.

A su vez, dirigió Sustainlabour durante más de una década, organización pionera en la vinculación entre medio ambiente y derechos laborales y sociales, desarrollando el marco de la Transición Justa. Fue asimismo directora de la Fundación Renovables.

Desde su nuevo cargo, seguirá impulsando la propuesta de las actuaciones necesarias para la recuperación de humedales amenazados y para el desarrollo de marcos socioeconómicos de acompañamiento que faciliten una transición ecológica participada. Según ha dicho, sucede a Baraza --"una gran profesional con una hoja de servicios excepcional"-- con una obligación "compartida": recuperar los humedales españoles en plena emergencia climática.

"España ha perdido el 60% de sus humedales en un siglo. No basta con conservar los que quedan; hay que restaurarlos. Regulan el agua, almacenan carbono, amortiguan inundaciones y albergan una biodiversidad extraordinaria. Pero son también bienestar, educación y oportunidades para una economía sostenible. Recuperarlos es urgente y la mejor inversión de futuro", ha recalcado.