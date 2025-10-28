El Gobierno prevé 60 millones de euros para prevenir futuras catástrofes en municipios afectados por la dana

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto con nuevas medidas para reforzar la reconstrucción y el apoyo a los afectados por la dana que prevé 60 millones de euros para desarrollar actuaciones de mejora y prevención ante futuras catástrofes en los municipios afectados por la dana.

"Es además en estas situaciones cuando la política, la política útil, la buena política cobra también todo el sentido y es ahí donde lógicamente van a encontrar siempre al Gobierno de España", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, el Real Decreto-ley amplía el alcance y la flexibilidad de las ayudas otorgadas a las entidades locales afectadas, permitiendo la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, provincial o insular.

Aquí se incluye obras de reparación, restitución o reconstrucción de la red viaria, de hasta el 100% del coste. Asimismo, también se recogen ayudas a entidades para obras de mejora, ampliación y adaptación para prevenir futuros riesgos, especialmente los derivados del cambio climático y las inundaciones.

De esta manera, serán financiables las obras de construcción de nuevas infraestructuras municipales para prevenir los daños por avenidas torrenciales e inundaciones y la adquisición de suelos y viviendas para la realización de actuaciones de prevención de inundaciones en zonas que tengan riesgo de las mismas.