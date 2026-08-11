El Gobierno prevé estudiar la tipificación como delito de todo el comercio de especies silvestres de origen ilegal

Archivo - Imagen de ciervos en el monte. - UNITEGA - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La revisión del Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres (Plan TIFIES) prevé estudiar la necesidad, el valor añadido y la viabilidad de revisar las medidas existentes o de crear nuevas herramientas para reducir el comercio insostenible de especies silvestres, según ha publicado este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre otras cuestiones, el Gobierno quiere estudiar la tipificación como delito de todo el comercio de especies silvestres de origen ilegal, exigir el registro de todos los animales y plantas de origen silvestre introducidos en la Unión Europea (UE) y confeccionar un 'listado positivo' de especies cuyos especímenes capturados en la naturaleza puedan comercializarse.

El texto incorpora las novedades del Plan de acción europeo contra el tráfico ilegal de vida silvestre, así como las nuevas denominaciones de los departamentos ministeriales responsables de su aplicación. La vigencia de esta actualización se extenderá hasta 2029 y se prevé iniciar su evaluación y revisión en 2030.

Así, el Ejecutivo contempla examinar las deficiencias en la aplicación de la normativa actual y desarrollar iniciativas para corregirlas de tal manera que se pueda garantizar que las normas vigentes se hagan cumplir más eficaz y diligentemente. Además, prevé la realización de actuaciones para potenciar la capacidad de todos los eslabones de la cadena coercitiva y del poder judicial de tal manera que puedan tomar medidas efectivas contra el tráfico y furtivismo de especies silvestres.

En especial, pone énfasis en la colaboración con el Ministerio de Justicia y los órganos autonómicos competentes "de cara a dotar del mayor grado de especialización posible a los distintos órganos judiciales" y la creación, en su caso, de juzgados y tribunales especializados en medioambiente, con el correspondiente apoyo técnico forense en la materia.

En este aspecto, el Gobierno propone formaciones especializadas de las autoridades encargadas de la persecución, enjuiciamiento y ejecución sobre asuntos relacionados con el tráfico y el furtivismo de especies silvestres y sus fuentes de financiación, así como con su vinculación con otros delitos y redes criminales, entre otras cuestiones. Además, contempla formar en el ámbito del tráfico y furtivismo de especies silvestres a especialistas en lucha contra el crimen organizado y blanqueo de capitales e impulsar la consideración del tráfico ilegal organizado de vida silvestre como delito grave.

Igualmente, aboga por actuar a nivel nacional para mejorar la cooperación, la coordinación, la comunicación y el flujo de datos entre agencias competentes, así como mediante el intercambio de las mejores prácticas con otros países de la UE a través de redes generales de colaboración en el área penal como EUROJUST y las cuatro redes europeas medioambientales amparadas por la UE que actúan coordinadamente (EnviCrimeNet, EUFJE, IMPEL o ENPE), así como con otras redes equivalentes de terceros países.

En este sentido, recalca que quiere reforzar la cooperación internacional en esta materia, con objeto de asistir a los países de origen, con particular atención a los países de Iberoamérica a través de la red Jaguar y su posible traslado o extensión a países africanos de interés para España. Además, subraya que se garantizará el cuidado de especímenes vivos decomisados fruto de las operaciones policiales y de la intervención judicial en centros de rescate, ampliando la red de centros y la coordinación entre ellos. Asimismo, se evaluará su mejor destino aumentando los esfuerzos en las repatriaciones o devoluciones a su país de origen.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA PRODUCTOS ILÍCITOS

Por otro lado, la actualización del Plan TIFIES prevé actuaciones específicas para reducir la oferta y la demanda de productos ilícitos de especies silvestres mediante la aplicación de las herramientas específicas disponibles a nivel multilateral (Convenio CITES) y de la UE. Por ejemplo, la realización de campañas de sensibilización y posible adopción de medidas más restrictivas para el comercio de productos objeto de furtivismo y tráfico ilegal.

Para conseguir que las comunidades locales de los países de origen se impliquen activamente en la conservación de la vida silvestre y obtengan más beneficios por ello, el Ejecutivo quiere impulsar iniciativas de desarrollo local en los países de origen con incentivos y la promoción de programas de caza certificados con buenas prácticas. A su vez, también aboga por programas de capacitación para hacer frente al furtivismo y la tala ilegal y para mejorar la prevención y mitigación de daños a las economías locales por parte de las especies silvestres.

El Gobierno también busca lograr la implicación activa de la sociedad civil y en particular de los sectores empresariales pertinentes a través del desarrollo y aplicación de unas directrices y la firma de un compromiso con la gestión responsable por parte de administraciones públicas, ONGs y sector empresarial, entre otras y, particularmente, las compañías de paquetería y transporte internacional de mercancías.

Por otra parte, prevé adoptar medidas bilaterales y multilaterales para hacer frente a la corrupción, "factor esencial que facilita el tráfico, el furtivismo y la tala ilegal de especies silvestres", a lo largo de toda la cadena coercitiva. Además, incluye un nuevo objetivo estratégico al objeto de incorporar una de las principales novedades del Plan europeo, para tener en cuenta el concepto 'Una sola salud' en el contexto de la regulación del comercio de especies silvestres en los países de origen, tránsito y destino.

AUMENTAR LA AYUDA TÉCNICA Y FINANCIERA A PAÍSES EN DESARROLLO

Por otro lado, el texto recoge que se adoptarán una serie de medidas para aumentar la ayuda técnica y financiera a países en desarrollo en su lucha contra el tráfico y furtivismo de especies silvestres, así como para conseguir que tal ayuda resulte más eficaz y sea utilizada de forma más estratégica. Para ello, se evaluarán las necesidades y se coordinará la ayuda de una forma más eficaz con otros donantes.

En este aspecto, el Gobierno contempla utilizar con mayor eficacia los instrumentos diplomáticos y otras herramientas relacionadas en las relaciones con los principales países de origen, consumo y tránsito y con las organizaciones regionales pertinentes. Asimismo, quiere desarrollar instrumentos más efectivos para abordar los vínculos que existen entre el tráfico y furtivismo de especies silvestres y la amenaza a la seguridad de la sociedad civil en algunas regiones.

A su vez, marca que se utilizarán los procesos bilaterales y multilaterales existentes en los acuerdos y foros internacionales para mantener este problema en la agenda mundial, renovar el compromiso político y controlar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia.

Por último, el texto recoge la previsión de conformar un Grupo de trabajo compuesto por representantes de los departamentos implicados que realizará las labores de coordinación y seguimiento de la aplicación del Plan. Éste se reunirá periódicamente, adoptando los acuerdos que en su seno se consensuen para el desarrollo del Plan y para evaluar los avances de su cumplimiento, teniendo en cuenta el marco de seguimiento establecido para el Plan europeo.

Por este motivo, informará periódicamente a la Comisión Europea sobre los avances obtenidos en la aplicación del Plan de Acción y su grado de cumplimiento.