El Gobierno refuerza la protección de más de 11.390 kilómetros de vías pecuarias para preservar la trashumancia. - MITECO

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, integrada por unos 11.393 kilómetros (km) de itinerarios ganaderos, para reforzar su protección y preservar la trashumancia, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La norma concreta los trazados de estos corredores de dominio público y establece instrumentos de coordinación entre administraciones para mejorar su conservación, garantizar su continuidad entre comunidades autónomas (CCAA) y defenderlos frente a intrusiones y ocupaciones.

El Real Decreto, que desarrolla las previsiones de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, tiene como objetivo prioritario garantizar el tránsito ganadero y favorecer la práctica de la trashumancia, al tiempo que reconoce el papel de las vías pecuarias en la conectividad ecológica, la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio histórico y cultural asociado a los paisajes rurales.

La norma establece que la Administración General del Estado ejercerá las funciones de definición, coordinación e información de la Red Nacional de Vías Pecuarias, mientras que las CCAA mantendrán sus competencias de administración y gestión de las vías en sus respectivos territorios, así como de clasificación, deslinde y amojonamiento.

Entre las actuaciones previstas, contempla la publicación de información actualizada sobre las vías pecuarias y sus tramos, su cartografía digital, su situación administrativa y las actuaciones relacionadas con su clasificación, deslinde o modificación. Esta información se integrará en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Banco de Datos de la Naturaleza.

Asimismo, crea el Fondo Documental de Vías Pecuarias, que reunirá documentación histórica, planos, antecedentes y resoluciones administrativas para mejorar el conocimiento de estos itinerarios y facilitar el acceso a la información de las administraciones y las personas interesadas. A su vez, establece mecanismos para actualizar la información sobre los trazados de estas vías y facilitar su coordinación con el Catastro y el Registro de la Propiedad.

Por otro lado, la norma fija un marco común de cooperación institucional para "garantizar la coherencia y continuidad" de los itinerarios que atraviesan varias CCAA. Para ello, contempla la elaboración de un Programa de Acción de la Red Nacional, que fijará los objetivos, las prioridades y las medidas necesarias para mejorar su conservación y gestión.

Asimismo, crea el Comité de Vías Pecuarias como órgano de coordinación de las actuaciones en esta materia, con el fin de reforzar la colaboración entre las administraciones implicadas.