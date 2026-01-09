"Gratitud" y "alegría" entre los obispos españoles por la visita del Papa a España en 2026

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el Papa León XIV. - CEDIDO POR DIÓCESIS DE CANARIAS

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios obispos españoles han expresado este viernes su "gratitud" y "alegría" por la visita del Papa León XIV a España, que previsiblemente tendrá lugar este año 2026 --a falta de confirmación oficial de la Santa Sede-- y que tendrá a Madrid, Barcelona y Canarias como destinos, según el borrador acordado por la Conferencia Episcopal Española y la Secretaría de Estado del Vaticano, este viernes.

Tras la reunión, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha asegurado en declaraciones a los medios que han empezado a plantear la visita aunque ha puntualizado que las fechas aún no están cerradas. "Se plantea un primer borrador, el Santo Padre ya dirá con esas primeras notas qué tenemos que hacer para ponernos en marcha", ha explicado.

Sobre la posible visita a Canarias, el arzobispo de Madrid ha recordado que este era "un viaje que Francisco tenía en el corazón" ante la crisis migratoria. "El Papa León XIV está acogiendo las grandes líneas también de preocupación que dejó abiertas Francisco", ha subrayado. Según la diócesis de Canarias, sería la primera vez que un Papa visita el archipiélago.

Cobo ha asegurado que, para los obispos españoles, la visita de León XIV a España es "un motivo de esperanza y alegría". "El Papa quiere ir a España", ha afirmado.

Por su parte, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha mostrado su "gratitud" por el interés del Papa León XIV en visitar Canarias, junto a las ciudades de Madrid y Barcelona, pues ayudará a poner el "foco" en el "drama migratorio" del archipiélago.

"Se trata de una gran noticia para todos los canarios en general, nos alegra mucho saber que el sucesor de Pedro estará entre nosotros, aún no está confirmada la agenda ni cómo será el viaje, pero conocer la posibilidad de una visita a Canarias, nos llena de alegría", ha comentado en una nota remitida por la diócesis.

Santiago ha recordado que desde que fue elegido León XIV firmó una carta junto al obispo de Canarias, José Mazuelos, y su obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, para invitarle a las islas en línea con el deseo que había mostrado el Papa Francisco para conocer de primera mano la llegada de inmigrantes al archipiélago.

En este sentido, espera que su visita sirva para que se reconozca la realidad migratoria de las islas "a nivel internacional" y que "todo el mundo sea consciente de lo que supone esta mortífera ruta atlántica en la que transitan tantos migrantes del continente africano".

En esta misma línea, el obispo de la diócesis de Gran Canaria, José Mazuelos, ha manifestado que "la presencia del Sucesor de Pedro constituye un signo de cercanía y comunión, que viene a confirmar en la fe a las comunidades cristianas y a alentar la misión evangelizadora de una Iglesia que camina con esperanza en medio de los desafíos actuales".

Además, ha apuntado que la visita del Papa será una "ocasión privilegiada para renovar la identidad cristiana, fortalecer la vida de las comunidades parroquiales y cuidar todas las vocaciones".

"Canarias es una tierra de antigua tradición cristiana, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV con la creación de los primeros obispados en el Archipiélago y la llegada de los primeros misioneros", ha recordado.

INVITACIÓN A SANTIAGO POR EL XACOBEO 2027

Por su parte, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, ha subrayado que mantiene "esperanzas muy sólidas" de que el Papa León XIV visite la ciudad en 2027, Año Xacobeo.

El arzobispo de Santiago ha explicado a los medios de comunicación que la capital gallega sigue teniendo una expectativa de que sea en el año santo 2027. "La invitación que le hice personalmente es que fuera peregrino en el 2027", ha explicado.

No obstante, Prieto ha subrayado que esto requiere de "cierta espera y paciencia" hasta que la Santa Sede pueda confirmar esta invitación. "Hay una esperanza muy sólida, ciertamente, pero hay que esperar los tiempos oportunos", ha indicado.

"Evidentemente, el primer viaje del Papa León a España es significativo e importante. Primero hay que establecer los itinerarios y tiempos de esa visita y después trabajaremos para que pueda ser uno de los peregrinos significativos e importantes que se acerquen a Santiago en el año santo 2027", ha insistido.

Preguntado por la posibilidad de que el papa realizase un tramo del camino de forma simbólica, el arzobispo ha indicado que cuando llegue el momento "se mirará" cuál es el contexto y si recorre una parte del camino.

"Por lo tanto, primero será confirmar que el Papa pueda estar entre nosotros el próximo año santo y a partir de ahí se verá como se concibe su presencia en Santiago de Compostela", ha concluido.