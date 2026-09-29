GREFA y WWF piden a Transición Ecológica medidas urgentes para evitar que las balsas de riego sean "trampas mortales"

GREFA y WWF piden a Transición Ecológica medidas urgentes para evitar que las balses de riego sean "trampas mortales". - WWF / GREFA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

GREFA y WWF España han pedido este martes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que reactive con urgencia el procedimiento de aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las normas de seguridad para las balsas de riego. Con ello, buscan garantizar que estas infraestructuras "no sigan siendo trampas mortales para las personas, las especies salvajes y los animales domésticos".

A su juicio, el texto que se apruebe debe incorporar las sugerencias y comentarios de la campaña de alegaciones que lideró GREFA y que fue apoyada por 75 entidades ecologistas, ambientalistas y animalistas de toda España, así como por investigadores, creadores de contenido y agentes medioambientales.

En estas alegaciones, las organizaciones exigían incluir en el Real Decreto medidas de seguridad y prevención de ahogamientos de personas y animales con carácter retroactivo en todas las balsas de agua del territorio nacional, con independencia de su tamaño, forma, uso o sistema de impermeabilización.

Entre otras medidas, abogaban por la instalación de rampas de escape en un número, superficie, tamaño, contraste, rugosidad y resistencia mínimos para facilitar la salida de cualquier persona y cualquier especie animal. Según dicen GREFA y WWF, organizaciones ambientalistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y creadores de contenido llevan años denunciando esta problemática a escala nacional.

En su último informe al respecto, GREFA explica que pueden existir cerca de 100.000 balsas de agua en España y que "la mayoría" no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para el escape en caso de caída. En el estudio, la organización apunta a que se han producido un total de 31 muertes por ahogamiento en balsas de agua de distintas provincias españolas desde 2010.

La mayor parte han sido trabajadores del sector agrario y personas que intentaban rescatar a otras personas o a sus animales domésticos. Entre los fallecidos había también siete niños. En cuanto a la fauna, alrededor de un millón de animales podrían morir en ellas cada año por ahogamiento o, en el caso de estar vacías, por inanición, deshidratación, insolación, agotamiento o lesiones provocadas en sus intentos de escapar.

Por este lado, GREFA y WWF recuerdan que el último caso conocido de muerte de fauna salvaje por ahogamiento en una balsa de riego ha sido el de Urze, una hembra de lince y sus dos cachorros en Hellín (Albacete). Se trata de una hembra que fue liberada en el marco del proyecto Lynx Connect, en el que WWF participa como parte del programa de recuperación del lince ibérico en Castilla-La Mancha.

En este sentido, WWF también informa de casos previos de mortalidad de linces ibéricos en otras balsas de agua de diferentes rincones de la geografía española, a los que se suman episodios con el mismo resultado fatal para ejemplares de distintas especies de rapaces amenazadas equipadas con dispositivos GPS por GREFA.

Ambas organizaciones inciden en que la Fiscalía General del Estado destacó en 2021 la gravedad de la mortalidad de fauna salvaje protegida en las balsas de riego y solicitó una investigación y denuncian que "a pesar de ello, el decreto sigue paralizado".

El coordinador de Conservación de WWF España, Luis Suárez, ha tachado de "totalmente inaceptable" que "algunas personas y miles de animales sigan muriendo ahogados en balsas y otras infraestructuras de riego por la falta de una reglamentación específica que obligue a aplicar unas sencillas medidas de seguridad".

"La Dirección General debe reactivar con urgencia la aprobación del Real Decreto e incorporar las sugerencias de asociaciones y expertos, para poner fin a una de las principales causas de mortalidad de nuestra fauna", ha reclamado.

Por su parte, GREFA ha hecho referencia a la campaña de alegaciones de hace dos años. "El éxito de la coordinación de una campaña nacional respaldada por decenas de entidades que a su vez representan a cientos de miles de personas, pone de manifiesto la preocupación real que representa esta absurda lacra para la sociedad", ha afirmado.