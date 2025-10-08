La Guardia Civil y la Confederación de Autismo España firman un protocolo de colaboración

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director general de la Confederación Autismo España, Jesús Miguel García, firman un protocolo de colaboración. - GUARDIA CIVIL

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Confederación de Autismo de España (COE) han suscrito un protocolo para promover las actividades entre personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en busca de sensibilizar, formar y concienciar respecto al trastorno, y para que las personas con autismo tengan mayor accesibilidad a los servicios de la Benemérita.

El nuevo protocolo fomenta las acciones e iniciativas que sensibilicen sobre el espectro, para así "mejorar la calidad de vida de las personas" con TEA y sus familias, ha explicado la Guardia Civil en un comunicado. Además, se programaran y desarrollaran formaciones para que los agentes "tengan herramientas" en las intervenciones con las personas del espectro.

Finalmente, tanto la COE como la Guardia Civil han acordado "asesoramiento mutuo" entre ambas instituciones para favorecer estas iniciativas de inclusión y participación social del colectivo, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

La COE es una organización sin ánimo de lucro que tiene la misión de apoyar a las personas con TEA y sus familias promoviendo la reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, con el propósito de favorecer su calidad de vida y conseguir la igualdad de oportunidades.