Guterres pide a los países en la COP30 más financiación climática y planes de reducción de emisiones más creíbles

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha "llamado encarecidamente" a los casi 200 países signatarios del Acuerdo de París a mostrar su "voluntad y flexibilidad" para conseguir un resultado "justo" en la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil).

"Concreto en cuanto a la financiación de la adaptación, creíble en cuanto a la reducción de emisiones y viable financieramente", ha señalado.

Así se ha expresado en declaraciones ante la prensa reunida en la ciudad brasileña. Durante su intervención, ha pedido triplicar de aquí a 2030 la financiación destinada a la adaptación al cambio climático y "capitalizar y facilitar" el acceso al Fondo para Pérdidas y Daños, que "está abierto, pero aún en gran parte vacío".

"Insto a todos los financiadores --socios bilaterales, fondos climáticos y bancos multilaterales de desarrollo-- a que intensifiquen sus esfuerzos y eviten futuras tragedias", ha subrayado.

Por otro lado, ha apoyado la transición "justa, ordenada y equitativa" para abandonar los combustibles fósiles y ha abogado por acabar con las distorsiones del mercado que favorecen este tipo de materiales. Asimismo, ha solicitado que los gobiernos apoyen a los trabajadores y las comunidades que aún dependen del carbón, el petróleo y el gas, mediante capacitación, protección y nuevas oportunidades.

"Acojo con satisfacción los llamamientos a favor de un mecanismo de transición justa, así como la creciente coalición que pide claridad sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles", ha explicado.

Asimismo, ha pedido una nueva Coalición Global sobre Redes, Almacenamiento y Electrificación para que la energía limpia llegue a todos, en todas partes, y se convierta en la opción predeterminada. A lo largo de su discurso, Guterres también ha demandado una "ruta clara" para alcanzar los 300.000 millones de dólares (260 millones de euros) en financiación climática hasta 2035 y unas normas "más sencillas" que permitan que los países vulnerables reciban ayuda rápidamente.

Por esta parte, ha incidido en que los bancos multilaterales de desarrollo deben desempeñar un papel decisivo y ser "más grandes, mejores y más audaces". Al margen de ello, ha insistido en la necesidad de combatir "la desinformación destinada a hacer descarrilar la transición" y detener y revertir la deforestación para 2030.