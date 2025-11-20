Turquía acogerá la COP31 y Australia presidirá las negociaciones, según medios australianos

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Clima australiano, Chris Bowen, ha explicado que Australia está dispuesta a ceder los derechos de organización de la próxima Cumbre del Clima (COP31) a Turquía a cambio de que ésta le ceda las riendas de las negociaciones, según han informado medios australianos como ABC News o Sky News Australia.

"Obviamente, sería fantástico que Australia pudiera tenerlo todo. Pero no podemos tenerlo todo. Este proceso se basa en el consenso", ha señalado Bowen desde Belém (Brasil), donde se está desarrollando la COP30.

En concreto, Bowen ha puntualizado que Turquía gestionará las sedes y el funcionamiento de la COP31 con el título formal de presidente de la COP mientras que Australia --y el propio Bowen como representante australiano-- será el presidente a efectos de las negociaciones (al igual que este año la estructura organizativa de la COP30 en Belém (Brasil) está presidida por el diplomático brasileño André Corrêa do Lago).

"Este proceso se basa en el consenso, y consenso significa que si alguien se opusiera a nuestra propuesta, volvería a Alemania, que alberga el organismo de la ONU responsable del Acuerdo de París. Eso implicaría doce meses sin liderazgo, sin presidente de la COP y sin ningún plan. Eso sería una irresponsabilidad para el multilateralismo en este contexto tan complejo. Y no queríamos que eso sucediera", ha recalcado.

Bowen ha confirmado también que Australia quiere incluir en el acuerdo la celebración de una reunión de líderes previa a la COP31 en el Pacífico, así como el impulso de una importante una importante ronda de recaudación de fondos para el Fondo de Resiliencia del Pacífico, según ABC News. Australia ha estado explorando estas opciones con los líderes del Pacífico durante las últimas 48 horas mientras los diplomáticos se afanaban por alcanzar un acuerdo.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha recalcado que la prioridad para el país era apoyar el sistema multilateral, pero también conseguir un buen resultado para Australia y el Pacífico, tal y como recoge la DPA. "Así que consultamos con nuestros vecinos del Pacífico, hablé con el primer ministro [de Papúa Nueva Guinea], [James] Marape, hablé con el primer ministro [Sitiveni] Rabuka de Fiyi. Lo que hicimos fue llegar a un resultado excepcional", ha indicado.

El secretario de Estado alemán de Medio Ambiente, Jochen Flasbarth, quien presidió la reunión en la que se alcanzó este acuerdo durante la actual cumbre climática en Belém, ha confirmado la noticia a la DPA. "Se trata de un concepto muy inusual que aún no se ha puesto en práctica", ha afirmado.

Ahora se requiere la confirmación formal del acuerdo entre Australia y Turquía en sesión plenaria.