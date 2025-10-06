Hermandad Obrera de Acción Católica apoya el paro convocado por CCOO y UGT el 15 de octubre por el "genocidio" en Gaza

Cientos de personas durante la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), organización de personas trabajadoras cristianas, ha mostrado su apoyo a los paros convocados por Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), el próximo 15 de octubre de 2025, para reclamar el "fin del genocidio" en Gaza.

"Que este movimiento especializado de la Iglesia española respalde esta movilización es un gesto coherente, con el que anima a todas las personas trabajadoras a secundar la convocatoria como expresión consciente de su rechazo a la 'masacre inhumana' en Gaza, tal y como ha denunciado la Conferencia Episcopal, y en la defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional", subraya la HOAC en un comunicado.

Según señala la HOAC, son "numerosas" las convocatorias a lo largo y ancho del país "que cuentan con la presencia de personas creyentes, militantes de la HOAC y de tantas y tantas personas trabajadoras".

La HOAC recuerda que "el Papa Francisco habló sin ambigüedades contra la guerra" afirmando que "toda guerra es inmoral" y dejando "claro que todas las guerras son malas".

Así, parafrasea su Bula jubilar 'La esperanza no defrauda': "¿Qué más le queda al pueblo palestino que no haya sufrido ya? ¿Cómo es posible que su grito desesperado de auxilio no impulse a los responsables de las naciones a poner fin a este conflicto regional, conscientes de las consecuencias que puedan derivarse a nivel mundial? ¿Es demasiado soñar que las armas se callen y dejen de provocar destrucción y muerte?".

Asimismo, cita al Papa León XIV para abogar por "una paz desarmada y desarmante" y subraya que "hoy más que nunca la humanidad coincide con los sueños de Dios que manifiesta el profeta Isaías (2, 4): 'Entonces harán de sus espadas arados, de sus lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo ni se prepararán para la guerra'".