Hispasat desarrolla una tecnología para prevenir incendios vía satélite con IA

Un bombero trata de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hispasat ha desarrollado una tecnología para prevenir incendios vía satélite en colaboración con Pyro Fire Extinction que combina la sensorización, la toma de imágenes en tiempo real y el análisis de los datos con inteligencia artificial (IA).

Esta tecnología, que ya se aplica en España, Portugal y Chile, incluye unos sensores que recogen información de diferentes variables del entorno --como temperatura, humedad relativa, dióxido de carbono (CO2), velocidad y dirección del viento o presión, entre otros-- y la transmiten a un punto central, que la envía en tiempo real a la nube vía satélite.

Esta información se procesa en un mapa de riesgo en tiempo real y para los siguientes diez días en los que se combina con las imágenes de videocámaras desplegadas sobre el terreno, las condiciones meteorológicas e imágenes satelitales de las zonas aledañas. Después, un sistema de notificaciones envía la información más relevante a la población y al personal de emergencias y les alerta cuando el riesgo de incendio es más alto para que en esas zonas puedan intensificarse las tareas de prevención.

Hispasat destaca que los sensores detectan los incendios de manera inmediata, lo que reduce en gran medida el tiempo de respuesta, los riesgos asociados a este tipo de catástrofes y los gastos derivados de una actuación tardía. Además, los datos recogidos permiten conocer y anticipar el comportamiento del fuego, el grado de inflamabilidad de los combustibles forestales y la previsión meteorológica local para las siguientes horas.