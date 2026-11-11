La huelga tiene seguimiento reducido en televisiones privadas y del 68% en RTVE y deja Canal Sur en negro 5 horas

Canal Sur Televisión se va a negro durante la jornada de huelga general del 11N - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general ha tenido un seguimiento reducido esta mañana en las grandes televisiones privadas, con un 5% de la plantilla de Atresmedia y un 6,2% de la de Mediaset España secundando el paro en una jornada que ha dejado incidencias en cadenas públicas.

Canal Sur ha interrumpido sus emisiones y se ha quedado con la pantalla en negro, mientras que en RTVE se han registrado piquetes informativos y un seguimiento del 68%, según fuentes sindicales de la Corporación pública consultadas por Europa Press.

Este miércoles un grupo de manifestantes ha irrumpido en el plató del programa 'El café de ideas' de RTVE Cataluña, impidiendo la emisión habitual del espacio de información. La interrupción se ha producido a primera hora de la mañana, según ha informado la propia presentadora del formato, Gemma Nierga, en un mensaje difundido a través de la red social X.

La periodista ha explicado que el equipo del programa había preparado una programación especial orientada a cubrir de forma exclusiva la jornada de huelga general. Para llevar a cabo dicha cobertura, el espacio contaba con el personal profesional asignado formalmente como servicios mínimos para la corporación pública.

No obstante, Nierga ha apuntado que la entrada de los manifestantes en las instalaciones ha imposibilitado el desarrollo del trabajo del equipo técnico y periodístico. Según ha denunciado, los protestantes han impedido de forma directa que el personal ejerza su derecho a informar, al tiempo que se ha vulnerado el derecho de la ciudadanía a recibir dicha información de servicio público durante la jornada de paro.

Asimismo, la presentadora ha recordado que los profesionales de la información tienen la consideración de "servicio esencial" ante situaciones de movilización social y huelga. Pese a este reconocimiento legal y profesional, ha lamentado que haya resultado del todo imposible continuar adelante con la producción y emisión del espacio televisivo.

Ante la imposibilidad de mantener el directo de 'El café de ideas' en RTVE, la periodista ha finalizado su intervención realizando un llamamiento al público para que busque informarse sobre el desarrollo de la jornada a través de los canales oficiales.

En cuanto a la nueva cadena de televisión 'La Séptima', gran parte de su plantilla ha secundado la huelga y quienes están disponibles la están cubriendo a lo largo de toda su programación. "Nos vemos en las calles", ha informado el canal que dirige Javier Ruiz.

Canal Sur Televisión ha recuperado sobre las 13.20 horas la emisión que suspendida cinco horas antes durante el espacio informativo 'Despierta Andalucía', con motivo de la huelga general convocada para esta jornada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas.

Las emisiones de Canal Sur Televisión se venían desarrollando con normalidad desde medianoche, y se cortaron abruptamente sobre las 8.20 horas dejando la pantalla 'en negro' con el siguiente mensaje: "La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias".

A las 13.20 horas la emisión se ha retomado con el espacio 'Mesa de Análisis' que conduce Teodoro León Gross y que se ha iniciado con informaciones relativas a los efectos de la huelga general de este 11N en Andalucía.

Finalmente, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información sí han mantenido sin interrupciones sus emisiones durante la mañana de esta jornada de huelga, con información actualizada al mediodía de este miércoles.