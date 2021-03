Igea (Cs CyL) garantiza que no se afiliará al PP y cree que hay futuro para Cs: "es un partido "más necesario que nunca"

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha garantizado que no se afiliará al PP y ha señalado que, pese a estar preocupado por la situación de la formación naranja, cree que hay futuro para Cs y que es un partido "más necesario que nunca".

"Yo no me voy a afiliar al PP, yo estoy aquí para hacer una política en la que cree, acabar con el clientelismo, transparencia y regeneración", ha defendido, tras lo que ha considerado que en Castilla y León no es necesario rubricar un acuerdo como el alcanzado en Andalucía donde PP y Cs han pactado no aceptar trasvases de cargos electos de un partido a otro.

En este sentido, ha asegurado que se fía del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha calificado como un hombre "honesto" que no participa en "la compra de voluntades".

No obstante ha considerado que en la Comunidad un pacto como el de Andalucía "se podría rubricar mañana", tras insistir en que la situación es diferente y lamentar que algunos jueguen a la "polarización" para destruir el "espacio central".

De este modo, ha avanzado que en el debate de la moción de censura planteada por el PSOE que se celebra el lunes se pondrá en valor el cumplimiento del acuerdo programático.

En cuanto a la decisión de determinados líderes de Ciudadanos de cambiarse al PSOE Igea ha señalado que le produce "depresión". "En estas semanas no he oído hablar de política, he visto un culebrón, es más difícil levantar una idea que una bandera, en este país se levantan banderas y no levantan ideas", ha señalado, sin olvidar que sí que hay personas que han trabajado mucho por Ciudadanos y lo han abandonado "decepcionados".

Además, Igea ve una "estrategia" en el goteo de trasvases de Ciudadanos a PP. "Es la campaña más polarizada de los últimos 30 o 40 años, eso puede achicar nuestro espacio, pero también es verdad que lo hace más útil", ha defendido.

554003.1.260.149.20210318153741