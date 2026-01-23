La Iglesia baraja también octubre para el viaje del Papa a España y propone el Berbabéu entre escenarios de la visita

El Papa León XIV en un Ángelus. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia española baraja también el mes de octubre, aparte de junio, para el eventual viaje del Papa León XIV a España en 2026 --pendiente de confirmar aún por la Santa Sede-- y ha propuesto el Bernabéu, el estadio del Real Madrid, entre los escenarios de la visita, según han confirmado fuentes eclesiales.

Las mismas fuentes han insistido en que la fecha del viaje aún "no está cerrada" y podría ser, bien en junio, mes que se había barajado hasta ahora ya que coincide con el centenario de la muerte del arquitecto, Antonio Gaudí, que dirigió la construcción de la Sagrada Familia desde 1883 hasta su muerte, y con la culminación de la torre de Jesucristo, pero para el que van "muy justos" de tiempo; o bien en octubre, dando a la Iglesia española y a las administraciones algo más de tiempo para organizar la visita.

En este sentido, las diócesis implicadas en el viaje, Madrid, Barcelona y Canarias --los destinos que el Papa quiere visitar--, están constituyendo sus "equipos" para preparar la logística, buscar voluntarios, financiadores, y "barajar las posibilidades" de la visita.

Además, las mismas fuentes han asegurado que ya han mantenido "conversaciones" con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, así como el nuncio de Su Santidad en España, Piero Pioppo, con la Casa Real y con el Gobierno español para transmitirles que el viaje "está sobre la mesa".

¿POR QUÉ NO EL METROPOLITANO? BAD BUNNY ACTÚA EN JUNIO

En cuanto a los escenarios propuestos por la Iglesia española, destacan el Bernabéu o El Escorial, en Madrid. Asimismo, se llegó a plantear la explanada del Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, si bien, este quedaría descartado si la visita fuera finalmente en la primera quincena de junio, ya que coincide con la gira del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que ofrecerá ocho conciertos en los primeros días de ese mes.

Atendiendo al programa de otros viajes de los Papas a España, el itinerario podría incluir una misa, un encuentro con jóvenes o visitas a grupos determinados como consagradas, seminaristas, el mundo de la cultura o la acción caritativa de la Iglesia.

En todo caso, deberá ser el Vaticano el que confirme la visita después de que el propio Papa León XIV dé su visto bueno y aporte sus matices al programa propuesto por la Iglesia española.

El pasado 9 de enero, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y los cardenales José Cobo y Juan José Omella, arzobispos de Madrid y Barcelona, respectivamente, se reunieron con la Secretaría de Estado del Vaticano, en Roma, para poner sobre la mesa el posible viaje del Pontífice a España y proponer un primer borrador que ahora está siendo examinado por la Santa Sede.