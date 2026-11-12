La Iglesia celebra este domingo la X Jornada Mundial de los Pobres con el lema 'El Señor es el refugio del pobre'

El Papa - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia celebra este domingo 15 de noviembre la X Jornada Mundial de los Pobres 2026 con el lema 'El Señor es el refugio del pobre'.

Con este motivo, Cáritas y la Conferencia Episcopal Española (CEE) se unen para acoger esta jornada y difunden los distintos materiales que se ofrecen como pautas para animar encuentros en las diócesis, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones e instituciones de la Iglesia.

El lema 'El Señor es el refugio del pobre' enmarca la Jornada de este año. En su mensaje, el Papa León XIV recuerda que "los cristianos están llamados no sólo a buscar refugio en Dios, sino también a hacerse, en Él, refugio para los demás".

El Pontífice advierte de que "el grito de justicia de los pobres hoy es acallado mediante múltiples técnicas, cada vez más sutiles, hasta dejar sin voz todo esfuerzo suyo por hacer oír sus peticiones".

"Al pobre no le queda más que gritar hacia Dios. Quienes están oprimidos, humillados e indefensos crecen también hoy en la certeza de tener que abandonarse a Dios y por ello refugiarse en Dios equivale a encontrar la protección verdadera y segura, aquella que los poderosos no pueden garantizar y prefieren negar", añade.

Asimismo, el Papa asegura que el pobre "sabe reconocer más que otros lo esencial, porque vive de lo esencial y es capaz de reconocer a Dios como su propio refugio incluso cuando las circunstancias parecen desmentirlo".

Por ello, invita a "quienes están afligidos, quienes sufren injusticia y son ofendidos, quienes padecen sufrimiento y dolor, quienes están solos y privados del sentido de la vida puedan encontrar consuelo y nueva motivación junto al Señor".

"En Cristo estamos llamados a hacernos pobres y a convertirnos en refugio para el pobre", recuerda León XIV, que llama a experimentar hoy "la misma alegría que san Francisco de Asís al ponerse en el lugar de los pobres y escucharlos, en vez de sólo hablar de ellos".

El Papa Francisco fue el impulsor de esta Jornada. Durante el cierre del Año de la Misericordia en la Basílica de San Pedro, el 13 de noviembre de 2016, Francisco animó a dedicar un día a las personas marginadas. Al finalizar la homilía, y de manera espontánea, Francisco expresó un deseo: "quisiera que hoy fuera la Jornada de los Pobres". Desde entonces, se celebra esta Jornada en torno a esa fecha.

En un contexto marcado por la vulnerabilidad de muchas personas y familias, por las dificultades de acceso a la vivienda, la soledad, la precariedad y otras formas de exclusión, la Jornada constituye una invitación a las comunidades cristianas a que sean lugares de acogida, encuentro, fraternidad y esperanza.

Con este objetivo, la Conferencia Episcopal Española propone crear oportunidades de escucha en las parroquias y favorecer la participación activa de aquellos considerados necesitados.