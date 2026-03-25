La Iglesia recurre a benefactores y colectas para pagar el viaje del Papa a España sin pedir dinero público

El Papa León XIV en la audiencia general de este miércoles. - Europa Press/Contacto/Evandro Inetti

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia española recurrirá a los grandes benefactores, los bizum de particulares y las colectas extraordinarias en las parroquias para financiar la visita del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio, y no tener que pedir dinero público.

"El viaje del Papa lo pagaremos entre todos los que estamos deseando que el papa León XIV visite España, porque la visita no recibe financiación del Estado", reza la web creada para el evento 'conelpapa.es'.

En concreto, una de las formas de colaborar con la visita serán las donaciones económicas y en especie por parte de empresas y fundaciones.

Según se desprende de un dossier elaborado por la Iglesia en España, que fue adelantado por Religión Digital y al que ha tenido acceso Europa Press, se contemplan cinco modalidades de aportación, desde 1.000 hasta 1 millón de euros, con diferentes contrapartidas dependiendo de la categoría.

En concreto, los 'grandes benefactores', es decir, aquellos que donen entre 500.000 y 1.000.000 de euros podrán mantener un "encuentro personal" con el Pontífice, entre otras ventajas como un espacio reservado en actos multitudinarios. Mientras, quienes donen entre 250.000 y 500.000 euros podrán tener también espacio reservado y participar en una audiencia del Papa con los benefactores.

Fuentes eclesiales han precisado a Europa Press que no se trata de poner precio a "dar la mano al Papa" sino que "es normal que el Papa agradezca a los benefactores" una aportación que después va a "revertir" en la sociedad española.

Además, las mismas fuentes han puntualizado que "todos" los viajes papales "cuentan con benefactores" y que "siempre se ha hecho" este encuentro de "agradecimiento".

Según recuerdan, no quieren pedir dinero público, más allá del respaldo institucional y de seguridad, al tratarse de la visita de un Jefe de Estado (en este caso, de la Ciudad del Vaticano).

Además de los grandes benefactores, los fieles pueden realizar desde este mismo momento aportaciones a través de bizum, del Portal de donativos 'Dono a mi Iglesia' o en las parroquias indicando que es para la visita papal.

También se han convocado colectas extraordinarias como la de la Archidiócesis de Madrid, que tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril. "¡León XIV nos visita! ¡Tu ayuda marca la diferencia! Contamos contigo para que el Santo Padre se sienta en casa", reza el cartel promocional.

En cuanto a las deducciones fiscales, según la Ley de Mecenazgo, las donaciones hasta 250 euros, podrán recuperar hasta 200 euros en su próxima declaración de la renta (el 80% de su donación); y a partir de 250 euros, hasta un 40%, el mismo porcentaje que para las personas jurídicas.

Según se detalla en la web del evento, las aportaciones recibidas "se gestionarán con responsabilidad y transparencia" y, al final del viaje, cuando se cierre el evento, se someterán a una auditoría.